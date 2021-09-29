分手專家｜葉念琛誠邀七仙羽坐陣　笑指：套戲集齊TVB、Viu藝人

由葉念琛執導，陳家樂、曾樂彤、馬思惠、黎峻等人主演的英皇電影《分手專家》今日（29/9）在舉行煞科儀式，葉念琛表示好長時間冇拍葉念琛式的愛情片，早前拍了賀歲片，去年又返內地拍古裝喜劇，而老闆楊受成博士又剛好搵自己，感到是時候要回歸。



葉念琛表示老闆楊受成博士不時都會搵自己傾戲。（葉兆康 攝）

楊受成博士問到葉念琛有冇愛情片故事在手，葉念琛回應：「真係有喺手，今次《分手專家》一定是拍分手、拆散人，今次好（心）痛㗎，其實我一講個名，大家都好有畫面，部戲主題就係講一班人做一盤生意叫做分手專家，當中就會有好多招數去拆散人，呢啲就好葉念琛囉。當然今次都會有輕鬆、搞笑同埋痛囉。」

葉念琛大讚黎峻同馬思惠條件好好。（葉兆康 攝）

問到今次覺得曾樂彤做阿寶如何？葉念琛直言：「揀得做阿寶都有佢嘅特質，曾樂彤其實就好Sweet，好需要受保護，今次就搵咗陳家樂同佢做拍檔，都有新鮮感。另外兩位新人黎峻同馬思惠都係未拍過電影，但佢哋條件都好好，顏值又高，好多人都話黎峻好靚仔，我拍返港產片就想要啲新啲嘅組合。」

葉念琛表示首次去橫店拍古裝喜劇《唐伯虎之偷天換日》係賺了，香港會否上映仍然等電影公司安排。（電影海報）

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