列尼史葛透露《帝國驕雄》續集進度　拍攝時間終曝光

由英國著名導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《帝國驕雄》（Gladiator）在2000年上映時叫好叫座，除了收超過4.5億美元全球票房外，還贏得五項奧斯卡獎項，其中包括最佳電影及協助羅素高爾（Russell Crowe）首奪奧斯卡影帝寶座。近日列尼史葛接受外媒訪問時，透露了《帝國驕雄》的新進度。
外國傳媒《Deadline》在2018年11月報道，指《帝國驕雄》導演列尼史葛將聯同派拉蒙影業（Paramount）開拍《帝國驕雄》的續集。由於《帝國驕雄》的男主角羅馬帝國將軍Maximus已經死亡，所以續集將以羅馬帝國皇帝Lucius Verus之子Lucius Verus為主角。據當時報道指出，續集劇本將由《壯志凌雲：獨行俠》編劇Peter Craig撰寫。
之後關於續集的新消息要等到2019年6月，當時電影監製Walter F. Parkes及Laurie MacDonald表示，續集電影的故事線將發生在《帝國驕雄》20年後。之後關係續集的消息又再度中斷。
然而近日列尼史葛接受英國電影雜誌《Empire》，再度更新了《帝國驕雄》的進度。他稱：「我正在寫《帝國驕雄》的續集，而當我完成拿破崙傳記電影《Kitbag》後，《帝國驕雄》就可以開拍。」
盤點荷里活十大名導超級爛片 史提芬史匹堡、列尼史葛都有失手時【水行俠2】續集再添4位新演員 28歲華裔女星演神秘原創角色湯告魯斯失車案終尋回私人物品 惟《壯志凌雲》續集複製本恐外洩《黑白魔后》落實開拍續集 愛瑪史東放棄起訴迪士尼繼續參演？【Marvel隊長】貝兒娜森著泳衣焗桑拿騷身材 最Fit狀態迎接續集【鐵達尼號】琦溫斯莉親證永不會拍續集 自爆偷走一件道具留念無聲絕境2｜有別上集家人犧牲的愛 續集由下一代奮鬥力保護世界【詭屋驚凶實錄3】導演率先爆料刪走片尾片段 原為續集留下伏筆