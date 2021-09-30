列尼史葛透露《帝國驕雄》續集進度　拍攝時間終曝光

由英國著名導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《帝國驕雄》（Gladiator）在2000年上映時叫好叫座，除了收超過4.5億美元全球票房外，還贏得五項奧斯卡獎項，其中包括最佳電影及協助羅素高爾（Russell Crowe）首奪奧斯卡影帝寶座。近日列尼史葛接受外媒訪問時，透露了《帝國驕雄》的新進度。



《帝國驕雄》續集將有新進度。（《帝國驕雄》劇照）

外國傳媒《Deadline》在2018年11月報道，指《帝國驕雄》導演列尼史葛將聯同派拉蒙影業（Paramount）開拍《帝國驕雄》的續集。由於《帝國驕雄》的男主角羅馬帝國將軍Maximus已經死亡，所以續集將以羅馬帝國皇帝Lucius Verus之子Lucius Verus為主角。據當時報道指出，續集劇本將由《壯志凌雲：獨行俠》編劇Peter Craig撰寫。

羅素高爾飾演的羅馬帝國將軍Maximus為救Lucilla及Lucius奮戰而死。（《帝國驕雄》劇照）

之後關於續集的新消息要等到2019年6月，當時電影監製Walter F. Parkes及Laurie MacDonald表示，續集電影的故事線將發生在《帝國驕雄》20年後。之後關係續集的消息又再度中斷。

然而近日列尼史葛接受英國電影雜誌《Empire》，再度更新了《帝國驕雄》的進度。他稱：「我正在寫《帝國驕雄》的續集，而當我完成拿破崙傳記電影《Kitbag》後，《帝國驕雄》就可以開拍。」