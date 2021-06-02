【鐵達尼號】琦溫斯莉親證永不會拍續集　自爆偷走一件道具留念

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-02 17:45

說起琦溫斯莉（Kate Winslet），話題總是離不開她與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《鐵達尼號》（Titanic），近日她接受《紐約時報》（The New York Times）訪問，她除了回答其新劇《東城夢魘》（Mare of Easttown）的問題外，還透露了很多不為人知的趣事。

說起琦溫斯莉，話題總是離不開她與里安納度狄卡比奧主演的《鐵達尼號》。（《鐵達尼號》劇照）

由琦溫斯莉主演的HBO新劇《東城夢魘》第一季剛播映完畢，劇集獲得極高評價。她近日接受《紐約時報》訪問時，除了談到此劇外，還玩了一個「confirm or deny」環節，罕有透露了很多不為人知的趣事。

《鐵達尼號》讓琦溫斯莉及里安納度狄卡比奧紅遍全球。（《鐵達尼號》劇照）

當時《紐約時報》記者Maureen Dowd先問琦溫斯莉︰「是否有Disney+的人士找你拍《鐵達尼號2》？」，而當時她的回答是︰「沒有，完全沒有，而我永遠不會這樣做。」相信這回答粉碎了不時傳出將開拍《鐵達尼號》續集的傳聞。

琦溫斯莉主演的HBO新劇《東城夢魘》琦溫斯莉主演的HBO新劇《東城夢魘》。（《東城夢魘》劇照）

之後Maureen Dowd再問琦溫斯莉，在離開前有否拿走拍攝用的物品。她表示：「其他人會偷走白星航運的杯和碟。我很好，我僅拿走了屬於Rose的耳環，但我遺失了其中一隻。」據了解占士金馬倫花費超過2億美元拍攝《鐵達尼號》，其中白星航運的道具是委託原供應商重新生產，還找來兩位鐵達尼號歷史學家驗證，所以當時許多道具和服裝都保存下來，故相信Rose的耳環也非普通道具。

琦溫斯莉並非憑《鐵達尼號》成為奧斯卡影后，而是憑2008年電影《讀愛》。（《鐵達尼號》劇照）

及後Maureen Dowd到琦溫斯莉︰「是否非常嘴賤？」，她笑言「是的。」之後她被問到其奧斯卡影后獎座是否放在廁所，她直認不諱稱：「我現在真的不知道我的奧斯卡獎座在哪裡。我想它可能在我兒子的睡房，但它曾經在廁所逗留了一段很長的時間。」

琦溫斯莉偷走了Rose的耳環，但她在戲中戴上不多款式的耳環。（《鐵達尼號》劇照）

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