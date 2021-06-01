【詭屋驚凶實錄3】導演率先爆料刪走片尾片段　原為續集留下伏筆

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-01 13:00

由溫子仁監製的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）將在本星期上映，但導演Michael Chaves卻率先爆料，他把用來延續新一集的片尾片段留在剪接房。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》將在本周上映，而今次第三集的導演改由《哭泣的女詭》導演演Michael Chaves擔任，溫子仁則改任監製。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）在2013年上映，翌年宣布開發續集《詭屋驚凶實錄2》。續集電影在2016年上映，不單全球票房成績十分理想，還奠定了日後發展成「詭屋驚凶實錄宇宙」的基礎，其中包括《詭修女》（The Nun）、《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）、《The Crooked Man》及即將上映的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》。

今集故事繼續改編自華倫夫婦曾面對過的真人真事。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

近日《詭屋驚凶實錄3：魔旨》導演Michael Chaves接受外媒《NME》訪問，談到電影會否出現片尾片段時，導演表示原本有安排片尾片段，但最後認為刪走更為合適。他稱：「我們實際上有（片尾片段），我目前要把這保密，原因是這片段或以另一種形式出現。」

導演Michael Chaves率先向影迷透露，《詭屋驚凶實錄3：魔旨》沒有片尾片段。（《NME》訪問擷圖）

最後他表示非常滿意現在的結局：「我們對這結局感到非常自豪，感覺就像真正的結束，但這並不代表未來不會有更多關於華倫夫婦的冒險，但有些作品需要在三部曲內完成，這結局很好而且非常紮實。」

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》改編自真人真事。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

雖然導演Michael Chaves沒有透露關於片尾片段的細節，但他指出片尾片段將會繼續擴充「詭屋驚凶實錄宇宙」及華倫夫婦的其他案件：「我很高興我們沒有把片尾片段放進去，因為這會讓你聚焦到片尾片段。雖然如果我是一個影迷的話，我確實喜歡它，但有時沒有它也是很好的。」