蜘蛛俠3｜盤點六套蜘蛛俠戰衣！呢一套衫原來嚟自其他平行宇宙？

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】Marvel經典的英雄角色「蜘蛛俠」（Spider Man）於1962年8月的漫畫初登場，近 60 年來都是深受大家喜愛的超級英雄，更被多次翻拍成電影、劇集、動畫，甚至還有專屬他的電玩遊戲。



在這麼多不同版本的《蜘蛛俠》故事中，除了大家所熟悉的經典「紅藍配色」蜘蛛裝外，蜘蛛俠也換過不少套不同造型的蜘蛛戰衣！但這些戰服各有哪些特點？以下就讓我們來了解一下最常見的6套不同的蜘蛛俠戰衣！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

+ 14

+ 10

一、自製戰衣

當還在念高中的彼得帕克（Peter Parker），在一次課外活動中意外的被一隻受過放射性感染的蜘蛛咬傷，獲得具有蜘蛛一般的特殊能力，例如超強的力量與敏捷性、能黏附在大部分表面上的能力、可以對危險快速做出反應的「蜘蛛感應」（Spider-Sense）以及讓他藉著使用自己發明的「蛛網發射器」裝置射出蜘蛛絲（原著跟絕大部分電影設定皆為如此，除了由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）所飾演的真人版本例外，是改由自身就能發射蜘蛛絲。）

而不管是哪一個版本，在彼得帕克剛獲得超能力時，他們的第一套服裝「自製戰衣」都非常的陽春！杜比麥奎爾版的蜘蛛俠「自製戰衣」其實就是一件紅色的蜘蛛T-shirt搭配了像忍者的紅頭套跟藍色運動褲；那是當時彼得帕克剛獲得超能力，卻沒有理會Uncle Ben「能力越強，責任越大」的忠言，而用這套服裝參加地下摔跤比賽，以機智和耐力在兩分鐘內擊倒對手，但主辦人卻耍詐僅給他一百美元獎金；緊接著衝進來一名搶匪將辦公室洗劫一空，為了報復主辦人，彼得故意放走該搶匪。然而，彼得後來發現Uncle Ben在門口被人劫車槍殺身亡，一氣之下追擊犯人至廢棄工廠，卻發現犯人就是自己放走過的搶匪……充滿內疚的彼得決定重視Uncle Ben的遺願，設計出新服裝，並靠自己的能力行俠仗義！

【圖輯】蜘蛛俠三代同堂？點圖放大看更多《蜘蛛俠：不戰無歸》海報👇👇👇

+ 5

相較之下，「Marvel電影宇宙」（MCU）的蜘蛛俠「自製戰衣」就好看得多，藍衣藍褲搭配紅色的長靴、連帽背心外套、紅頭套與黑色護目鏡，雖然還是有點滑稽感，但至少搭配上更趨近「經典戰衣」！這套服裝在電影系列中首次登場於 2016 年電影《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War），當時「鐵甲奇俠」東尼史達（Tony Stark）邀請彼得帕克加入自己的戰隊，不過因為「自製戰衣」太陽春，所以東尼送給彼得一套「經典戰衣」。

到了《蜘蛛俠：強勢回歸》，因為一次行動，東尼收回彼得的「經典戰衣」，稱他魯莽且一無是處的表現「不配」擁用這件戰服。但後來他仍用「自製戰衣」，不靠高科技而是用一己之力打敗了反派「禿鷹」，感到欣慰的東尼歸還「經典戰衣」。而在之後電影中，雖然彼得帕克並沒有「真的」在《蜘蛛俠：決戰千里》中使用「自製戰衣」，但他在與反派「神秘客」纏鬥的時候，在神秘客製造的幻境中，仍可以看到彼得穿著自製戰衣的造型！

【相關圖輯】蜘蛛俠3｜你不知道的5個蜘蛛俠冷知識！黐牆原來唔係靠對爪？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

二、決戰千里升級戰衣

「蜘蛛俠」這個角色最早於1962年8月的漫畫初登場，但其實大家都知道的「紅藍配色」的蜘蛛俠「經典戰衣」並不是蜘蛛俠的第一套服裝！1962年漫畫最一開始的服裝其實是「紅黑配色」，而且在其腋下的部分還多了蜘蛛網的滑翔翼設計！而這套最初的戰衣設計在真人電影中，則是到了《蜘蛛俠：決戰千里》才經典回歸！

【相關圖輯】蜘蛛俠3｜兩預告13彩蛋 重要大戰場景致敬《變種特攻》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

同場加映：

頂級珍藏人偶品牌「Hot Toys」於2000年創立，致力研製極致擬真及高質感的電影角色珍藏人偶，其中以1：6比例人偶最廣受業界及人偶迷推崇。其中最知名的《鐵甲奇俠》和《復仇者聯盟》系列，相信大家都印象深刻。並被CNN譽為極度像真高端電影珍藏品的收藏型玩具領導品牌。

依據電影設定為啟發，推出《蜘蛛俠：決戰千里》劇中蜘蛛俠與超級反派「神秘客」在幻境最終決戰纏鬥時，穿著自製戰衣的經典造型珍藏人偶。承襲上一版自製戰衣款廣受玩家好評的造型及高可動設計，並附上電影中的多個全新造型替換配件，和細緻製作著以擬真舊化塗裝的1/6比例無人機，搭配全新設計的造型地台，完美還原劇中經典場面。

【相關圖輯】蜘蛛俠3｜奇異博士誤啟多元宇宙 網民數到有5大反派現身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

三、經典戰衣

「紅藍配色」雖說是家喻戶曉、蜘蛛俠最經典的戰衣形象，但卻是在1966年的漫畫才首次登場！

同場加映：

取材《蜘蛛俠：強勢回歸》電影設定為基礎，以1/4 驚人比例全新打造Marvel最俱人氣的超級英雄——你最友善的好鄰居「蜘蛛俠」！極高可動的設計結合精選彈性質料，重現蜘蛛俠敏捷迅速的動態及身形，以及精細製作劇中多個迷你電影道具配件。並與國際視覺工作室「Studio HIVE」聯手合作，以蜘蛛俠的死敵「禿鷹」造型為啟發，全新打造極具魅力的精緻造型場景，豪華版更增添更多場景造型替換配件，整體質感魄力更上一層，絕對是您蜘蛛俠收藏行列不可缺少的代表之作。

【相關圖輯】鷹眼│終極反派第五集終現身 兩彩蛋同《蜘蛛俠：不戰無歸》有關（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

取材自2018年暢銷電玩大作《Marvel Spider-Man》系列全新力作！以開發多款來自各個熱門電玩角色的「VGM」（Video Game Masterpieces）系列，人氣極高的經典造型「蜘蛛戰甲Mark IV」。原作故事為為彼得帕克於帕克工業時開發，藉由最新的納米科技及液態金屬打造此套升級戰甲，並搭載各種先進技術以應付危險漸增、裝備日新月異的超級反派們。此款造型「蜘蛛戰甲 Mark IV」雖與原先的蜘蛛俠戰衣相似，但微微透露出的漸層藍光效果及細緻紋理，整體更俱科幻及金屬質感。設計團隊運用嚴選複合材質及精緻裁縫精心製作，並著以極致擬真的仿金屬質感塗裝突顯出蜘蛛戰甲的魅力外型。搭配全新開發專屬蜘蛛俠的超高可動素體，充分呈現角色外型的同時也保有極高的可動設計。全身便著以特殊漆料塗裝，搭配特殊設計可照射出螢光的造型地台反射出身上猶如蛛網造型的藍光效果，整體質感再上一層！

【相關圖輯】蜘蛛俠｜杜比麥奎爾45歲變頹廢中佬 披頭散髮滿面鬍鬚老態畢露（點圖放大瀏覽👇👇👇）

四、鐵甲蜘蛛裝

首次登場於 2006 年的漫畫，原著跟「Marvel電影宇宙」系列真人電影設定的差不多，都是因為彼得帕克加入「復仇者聯盟」後，「鐵甲奇俠」東尼史達為彼得打造的蜘蛛裝。但不同的是，原著的鐵甲蜘蛛俠捨棄了蜘蛛俠經典的「紅藍」或「紅黑」配色，而改成了代表鐵甲奇俠的「紅金」配色，更配置了三個巨大強力的金屬爪。而電影卻依舊維持蜘蛛俠經典的「紅藍」配色，金屬爪也從三個改為四個。

同場加映：

取材自2018年暢銷電玩大作《蜘蛛俠：決戰千里》系列，完美還原遊戲中人氣極高與漫畫原作致敬的經典造型「鋼鐵蜘蛛俠戰甲」。原作故事為「鐵甲奇俠」東尼史達特別為彼得帕克打造的這款戰甲，不同於一般影迷較熟悉的電影造型，此款致敬漫畫的經典造型著以鐵甲奇俠迷人的紅金配色，更配置了三個相較電影版本更巨大強力的金屬爪來補足蜘蛛俠在對抗諸多超級反派的威力。設計團隊運用大量複合材質精心製作，並著以極致擬真的仿金屬質感塗裝突顯出它那結合鋼鐵人盔甲及蜘蛛戰衣的魅力外型。搭配選用專屬的蜘蛛俠高可動素體，在充分呈現角色外型的同時也保有極高的可動設計。

五、潛行戰衣

穿著這套戰衣的蜘蛛俠首次登場於2009年的漫畫，然而實際上原著裡的這位「暗影蜘蛛俠」（Spider-Man Noir）是來自平行宇宙地球「Earth-90214」中，1930 年代的彼得帕克。不過電影《蜘蛛俠：決戰千里》中這套戰衣則是該設定為在歐洲布拉格時，為了避免蜘蛛俠身分曝光，由費尼克（實為斯克魯爾族Talos假扮）所提供的。

穿著「潛行戰衣」的「暗影蜘蛛俠」在原著中其實是來自其他平行宇宙的蜘蛛俠。（Marvel）

同場加映：

取材打造電影《蜘蛛俠：決戰千里》中蜘蛛俠穿著黑色潛行戰衣造型的高端珍藏人偶。以頂尖絕佳工藝及大量複合材質忠實呈現其黑色戰衣上的多層次精緻造型，精彩細節一絲不漏。搭配「Hot Toys」引以為傲的素體工藝設計，開發專屬且充分發揮蜘蛛俠敏捷角色特性的高可動機能，完美兼顧外型及把玩時的豐富樂趣體驗。並附上多個替換造型配件，供玩家輕鬆重現蜘蛛俠於電影中多個經典動態樣貌。本次推出兩個版本「MMS540 一般版」及「MMS541 豪華版」，一次滿足各個粉絲的不同需求。「MMS541 豪華版」獨家附上的地台是首度與知名視覺設計工作室「Studio HIVE」聯手打造，以《蜘蛛俠：決戰千里》電影中蜘蛛俠與反派「熔岩人」激戰一幕為主題，採用特殊材質並藉由精細刻畫及極致擬真的塗裝效果，並搭載 LE發光功能，打造極具魄力的熔岩人主題造型地台，喜愛蜘蛛俠的玩家們絕不可錯過收藏！

【相關圖輯】蜘蛛俠3｜員工網上曬殺青禮物 變劇透「蜘蛛俠三代同堂」證據（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

六、反八爪魚博士戰衣

源自2018年電玩《Marvel：蜘蛛俠》中的戰衣，其靈感改編致敬《蜘蛛俠》於1984年漫畫出現的一套新戰衣，但比起1984年的全黑白蜘蛛圖騰版，2018年將原本白色的部分改為炫麗的螢光黃設計，黑色的戰衣本體也更俱科幻及金屬質感！

同場加映：

取材自2018年暢銷電玩大作《Marvel Spider-Man》系列，打造遊戲中與超級反派「八爪魚博士」最終決戰，獨創的嶄新科幻造型「反八爪魚博士戰衣」。此款造型「反八爪魚博士戰衣」配置有酷炫的霧黑質感，搭配眼睛及胸口蜘蛛標誌炫麗的螢光黃設計，整體更俱科幻及金屬質感。設計團隊運用嚴選複合材質及精緻裁縫精心製作，並著以極致擬真的塗裝突顯出反八爪魚博士戰衣的魅力外型。搭配蜘蛛俠專屬的超高可動素體，充分呈現角色外型的同時也保有極高的可動設計。胸口及眼部著以特殊漆料塗裝，可藉由特殊光源照射反射出黃色螢光效果，整體質感再上一層！同步推出一般版及豪華版本，豪華版獨家附上一組可裝拆八爪魚博士機械爪情景地台配件，可令玩家重現遊戲最終決戰的激戰場面，肯定令喜愛蜘蛛俠的朋友們愛不釋手！

延伸閱讀 ：

【GQ科普】漫威宇宙的靈魂人物！「鋼鐵人」最重要 3 套裝甲動力服解析！

《蜘蛛人：無家日》前導預告發布！奇異博士搞亂多重宇宙，八爪博士強勢回歸

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】原來蜘蛛人也有那麼多變化！6 套你一定要知道經典蜘蛛人戰衣介紹】