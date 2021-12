蜘蛛俠不戰無歸│10部必睇Marvel重要作品　三大劇集探討多元宇宙

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)正式上映,電影由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等主演,一如外界預料獲極高評價。雖然要理解故事並不困難,但畢竟Marvel Studios的電影環環相扣,究竟入場觀看《蜘蛛俠:不戰無歸》前,還要了解哪幾部Marvel電影。



電影獲極高評價,Marvel電影宇宙的氣勢終於回來了。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

1. 蜘蛛俠在《蜘蛛俠:決戰千里》的結局

在入場觀看《蜘蛛俠:不戰無歸》前,第一部要理解的當然是故事的發生背景,所以影迷需要重溫的是《蜘蛛俠:不戰無歸》前作《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)。雖然當時蜘蛛俠與神秘客決鬥,但卻被後者錄下證據,而《號角日報》的總編輯J. Jonah Jameson聲稱收到一條條片,內容是關於策劃倫敦襲擊的人就是蜘蛛俠,而後者更殺死了神秘客,之後甚至公開了蜘蛛俠的真實身份,所以《蜘蛛俠:不戰無歸》的展開就是因為蜘蛛俠的身份被識破的後續故事。

影迷要記得《蜘蛛俠:決戰千里》時的結局。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

《號角日報》總編輯J. Jonah Jameson公開了蜘蛛俠的身份。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

在《蜘蛛俠:不戰無歸》的短片已經知道蜘蛛俠得悉後,立刻帶同女友避走。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

2. 《洛基》對多元宇宙的解說

今次飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治都要參戰就知道故事沒有這麼簡單。據了解,由班尼迪甘巴貝治主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)會受到Marvel兩大重要劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)及《洛基》(Loki)影響,而在《蜘蛛俠:不戰無歸》上映前,已經有片段見到奇異博士能使出紅女巫在《溫黛與幻視》女巫阿嘉莎哈克尼斯的技能,影迷絕對不會想忽略奇異博士的進化;至於《洛基》早已帶影迷認識多元宇宙的由來,7位洛基在劇集齊齊出現,多樣非常震撼。值得注意的是,當時劇集還介紹了另一位雷神。

多元宇宙的故事由《洛基》開始探討。(《洛基》劇照)

奇異博士施展魔法一刻,這跟在《溫黛與幻視》見到的差不多。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

《溫黛與幻視》的混沌魔法。(《溫黛與幻視》劇照)

3. Marvel動畫《無限可能:假如…?》之重要性

之後就是同樣被影迷忽略的Marvel動畫《無限可能:假如…?》(What If...?),這部作品當然屬於Marvel電影宇宙第四階段。動畫的故事講述外星生物觀察者(Watcher),監察多元宇宙,並順道帶影迷認識甚麼是多元宇宙。當影迷滾瓜爛熟的劇情變得不一樣時,如佩姬卡特成為了超級士兵「卡特隊長」、奇異博士成為邪惡的「至尊奇異博士」時,影迷需要開始了解多元宇宙的重要性。

屬於Marvel電影宇宙第四階段的Marvel動畫《無限可能:假如…?》非常重要。(《無限可能:假如…?》劇照)

4. 毒魔也即將登陸Marvel電影宇宙?

除了屬於Marvel電影宇宙的超級英雄電影外,影響蜘蛛俠的還有由SONY製作的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)。當時電影片尾同樣告訴觀眾多元宇宙的影響,毒魔讓艾迪布洛克了解共生體誕生至今800萬年來對於多元宇宙的知識時,兩人被轉移到另一個空間,還得悉蜘蛛俠的真實身份。

這部電影也探討了多元宇宙,相信故事將會愈來愈複雜。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

5. 一代、二代蜘蛛俠的宿敵回歸

最後就是由杜比麥奎爾(Tobey Maguire)主演的《蜘蛛俠》(Spider-Man)三部曲及由安德魯加菲(Andrew Garfield)主演的《蜘蛛俠》(The Amazing Spider-Man)系列。前者的反派有綠魔、八爪魚博士及沙人;至於後者則有電魔及蜥蝪人。難怪在《蜘蛛俠:不戰無歸》的次回預告時,奇異博士曾稱:「他們都在對抗蜘蛛俠時死去。這是他們的宿命。」至於蜘蛛俠是否有三代同堂的畫面,則留待大家自己入場了解。