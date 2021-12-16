蜘蛛俠不戰無歸│微博瘋傳劇透畫面　中國映期未定網民一遍哀號

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於上映，全球對這部作品近乎一致好評。可是早前有指中國政府為反擊美國政府杯葛北京冬奧，傳出反制措施，禁止荷里活電影上映，其中包括由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》。電影昨日（12月15日）在部份地方正式上映，為了防止劇透出現，許多粉絲都用了不同的方法，可是未獲安排上映的中國觀眾，微博竟出現電影擷圖，網上瞬間出現一遍哀號。



《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球不同地區上映。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

早前美國政府宣布外交杯葛北京冬奧，將不會派任何官員出席，但運動員仍能得到政府的全力支持。然而消息一出後，有指中國強烈不滿，接著就傳出中國反制措施，暫緩荷里活電影在中國上映，其中包括《蜘蛛俠：不戰無歸》及由奇洛林維斯（Keanu Reeves）與Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），然而中國政府沒有任何回應。

《蜘蛛俠：不戰無歸》成為Marvel電影宇宙今年壓軸電影，但不是人人都有機會在大銀幕上觀看。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

隨著《蜘蛛俠：不戰無歸》在世界各地陸續定檔上映，中國沒有公開任何上映消息，疑似間接證實了這傳聞。雖然電影未能在中國上映，但微博日前已經出現電影重要劇情擷圖，許多粉絲已經看了到驚喜畫面，連關鍵字「蜘蛛俠」都登上熱搜。不少粉絲對劇透相當不滿，留言罵道：「救我……居然刷到劇透了」、「回家路上刷會微博，都快看完了」、甚至「我願意用五年單身換蜘蛛俠國內上映」等。

甚至有粉絲改圖。（《蜘蛛俠》系列電影中國官方微博 擷圖）

也有許多網民到《蜘蛛俠》系列電影的中國官方微博留言，表示：「現在其他地區都開始公映了，我們卻連啥時候能看都不知道呢，真的是越來越難受啊」及「快定檔！！！國內觀眾都快被劇透完了！！！」