假面之夜｜木村拓哉長澤正美24小時內　500名蒙面人中緝捕殺人犯

由日本男神木村拓哉、長澤正美主演的《假面酒店》續集《假面之夜》將於10月21日香港上映，承接上集《假面酒店》的故事，今次事件仍然發生在酒店內，預告殺人犯將會於除夕「假面之夜」的化裝舞會中現身！



由日本男神木村拓哉、長澤正美主演的《假面酒店》續集《假面之夜》將於10月21日在香港上映。（影片擷圖）

《假面之夜》改編自推理大師東野圭吾狂銷470萬小說系列，繼續由木村拓哉和長澤正美主演，最新預告講到警署收到匿名信，預告殺人犯將於除夕「假面之夜」的化裝舞會中現身，派對地點正是刑警新田浩介（木村拓哉 飾）曾做過臥底的五星級酒店！

殺人犯將於除夕「假面之夜」的化裝舞會中現身，但蒙面嫌疑人足足有500位。（影片擷圖）

木村拓哉為了要在500個蒙面嫌疑人中找出真兇，需要再次化身成酒店服務員，繼續夥拍舊拍檔酒店服務員山岸尚美（長澤正美 飾），必定要在24小時內鎖定兇徒！由於跨年倒數派對的主題為蒙面夜，來賓戴上各式各樣的面具，大大加大難度，兩人毫無頭緒之餘，身份不明的可疑人士又愈來愈多，要再次燒腦般找出告密者和嫌疑人！

木村拓哉飾演的型爆刑警再次發揮一貫瀟灑不羈本色，不屑服務客人的他串嘴回應長澤正美：「啲客永遠是對的。」（影片擷圖）

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