Netflix公布頭10套戲觀影時間排名　「雷神」《驚天營救》僅排第2

Netflix於星期一首次公布了最受歡迎的原創節目和電影，Netflix只計算了電影在發布後28日內總觀看時間，Netflix過去一直都對官方數字保持謹慎態度，今次一反常態，公開數字，揭示觀眾關注哪一類型的影片。



現時Netflix本日香港排名。（網上擷圖）

事實上頭10套戲中，愛情片僅得一套上榜，推理片都頗為吸引，包括有《Murder Mystery》以及《天才少女福爾摩斯》，當中佔數較多的電影為動作片，包括《不死軍團》、《不死喪軍》、《鬼影特攻：以暴制暴》等，而由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》（Extraction）僅排第2！

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