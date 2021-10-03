007生死交戰｜丹尼爾基克爆在家「冇地位」　仔女唔知自己有幾勁

荷里活大片《007：生死有時》（No Time to Die）為「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）的告別作，該戲是近年集懸疑、驚險、刺激於一身的大片，雖然電影多次延期，即使一等再等都非常值得！



丹尼爾基克最後一次飾演占士邦。（電影劇照）

早前丹尼爾基克於今年9月受封為英國皇家海軍榮譽中校，成為首位獲此殊榮的男演員，不過他接受外媒時笑指自己雖然身為榮譽中校，但不能在軍隊發號施令，只是個「海軍吉祥物」。

丹尼爾基克笑言自己跟老婆在家完全不厲害。（Getty Images）

事實上丹尼爾基克跟老婆麗素慧絲（Rachel Weisz）都曾演過電影中非常出色的間諜角色，麗素慧絲早前演出Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow），飾演由紅室訓練出來且經驗豐富的間諜及首席科學家，更是Natasha和Yelena的「媽媽」。不過丹尼爾基克自爆他們的小朋友都不知道自己是007和黑寡婦，他笑言：「我們的小朋友根本不知道爸爸媽媽是在做甚麼的，我們（與老婆）在家中完全不是很厲害的樣子。」搞笑講到除了在軍隊「只得虛名」外，在家中一樣十分普通。

Rachel Weisz是「鐵金剛」丹尼爾格力的太太，除了是出名的大美人，於2006年憑《無國界追兇》奪最佳女配角。（Getty Images）

麗素慧絲跟丹尼爾基克原本是多年的好友，兩人各自經歷過一段婚姻育有一子一女，後來再走到一起，他們於2010年12月開始約會，並於2011年6月22日結婚，直到2018年公布麗素慧絲懷孕喜訊，誕下屬於兩人的愛情結晶。

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