【007生死有時】老翻占士邦撞樣丹尼爾基克爆紅　兼獲邀加入影壇

丹尼爾基克（Daniel Craig）因演出過5部占士邦電影而紅遍全球，有人因為與丹尼爾基克撞樣而同樣獲得名利，他就是同樣來自英國，現年50歲的Jason Kent。



丹尼爾基克演出過5部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

現年53歲的英國男星丹尼爾基克在2005年獲委任成為占士邦，可是當時這個決定引起部份粉絲不滿，直言他與占士邦的形象不相似，甚至還傳出要抵制在2006年上映的《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）。幸好丹尼爾基克當時獲前五任占士邦開腔力撐，甚至被認為是當時第六任占士邦的大熱人選、金球獎最佳男配角獎得主Clive Owen發言捍衛。

《007：生死有時》是丹尼爾基克最後一部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

最終丹尼爾基克成為第六任占士邦，並演出5部占士邦電影。而當時由丹尼爾基克主演的《新鐵金剛智破皇家賭場》更創下占士邦系列電影最高票房紀錄，全球票房近6億美元收入。最後這個紀錄由2012年上映的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）打破，全球票房達11.08億美元。隨著《007：生死有時》（No Time to Die）上映，也代表丹尼爾基克15年的占士邦生涯正式畫上句號。

《新鐵金剛：智破天凶城》目前是占士邦系列電影最高票房的電影。（《新鐵金剛：智破天凶城》劇照）

丹尼爾基克因成為占士邦而紅遍全球，來自英國史雲頓、現年50歲的Jason Kent因與丹尼爾基克撞樣而獲得名利。曾經做過畫家、室內裝潢師及工廠工人的他，因為丹尼爾基克成名而為人所認識。Jason Kent表示如今這一切由2004年開始，當時丹尼爾基克在Matthew Vaughn執導的犯罪電影《Layer Cake》有傑出表現而嶄露頭角：「我記得早在2004年已經有人跟我說『你看起來像《Layer Cake》的那個人（丹尼爾基克）。』」

丹尼爾基克因為參演《Layer Cake》而嶄露頭角。（《Layer Cake》劇照）

之後丹尼爾基克在2005年獲委任成為占士邦，而Jason Kent的人氣也一同上升：「他成為下任占士邦，在之後幾年，我看著他的人氣不斷攀升，但我沒有做任何事，我的人氣也一同上升。」Jason Kent續指出：「每次我外出的時候，都會有人來找我說我長得很像他，並想要合照，這增強了我的自信心。」

Jason Kent用FaceApp把丹尼爾基克的樣貌換成自己。（Jason Kent Instagram 圖片）

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Jason Kent因此不再害怕模仿丹尼爾基克：「有天我鼓起勇氣拍了一些照片，他們非常喜歡。」就是Jason Kent化身成為特務007的照片，讓他人氣更加高。之後還加入娛樂圈，擔任電影或電視劇的路人角色，其中包括Sam Mendes執導的《1917》及Joe Wright執導的《黑暗對峙》（Darkest Hour）等。早前《007：生死有時》在英國舉行全球首映禮，這位「無牌貨」占士邦都獲邀出席。據了解，Jason Kent每次扮演占士邦的出場費高達1,000英鎊（約1萬港元）。