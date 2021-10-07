007生死有時│邦女郎Léa出身電影世家　不靠祖業全裸演女同志爆紅

由丹尼爾基克（Daniel Craig）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、康城影展金棕櫚獎得主Léa Seydoux、拉沙娜連治（Lashana Lynch）及Ana de Armas主演的《007：生死有時》（No Time to Die）正在熱映中，除了丹尼爾基克及Ana de Armas的演出成為話題外，飾演心理學家Dr. Madeleine Swann的Léa Seydoux同樣成為焦點。



36歲的法國女星Léa Seydoux在參演過兩部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

現年36歲的法國女星Léa Seydoux出生於電影世家，其祖父Jérôme Seydoux是法國著名電影公司百代（Pathé）的主席，而她的兩位叔叔Nicolas Seydoux及Michel Seydoux也是從事電影業，前者是法國電影製片廠高蒙電影公司（Gaumont）的主席；而後者則是電影監製兼法甲球隊里爾主席。至於Léa Seydoux的父親Henri Seydoux，他是法國無線產品製造商Parrot的創辦人兼主席，而「紅底鞋王」設計師Christian Louboutin是她的教父。

Léa Seydoux在占士邦電影系列中飾演心理學家Dr. Madeleine Swann。（《007：鬼影帝國》劇照）

雖然Léa Seydoux看似贏在起跑線上，但她起初原來無意成為電影演員，當時的她更渴望成為歌劇演員，因此她考進了法國著名音樂及舞蹈學院巴黎國立高等音樂舞蹈學院（Conservatoire de Paris），但她因為害羞而放棄成為歌劇演員。直到18歲那年，她在咖啡店外遇到一位男子，這才是她下定決心要成為演員。

雖然Léa Seydoux出生於電影世家，但她起初並沒有想過會成為演員。（《Belle Épine》劇照）

據了解，這位男子是一位演員，Léa Seydoux表示：「我發生他的生活很精彩，我心想『我的天，你可以旅遊，你有自由，可以做你想做的事，你就是老闆。』」因此她希望可以成為演員，並希望能以演技打動這位男演員。因此Léa Seydoux入讀了法國戲劇學校Les Enfants Terribles，並於2007年在紐約的Actors Studio接受培訓。

23歲的Léa Seydoux演出《La Belle Personne》有露點鏡頭。（《La Belle Personne》劇照）

Léa Seydoux憑著自己的努力，在2006年演出了電影處女作《Mes copines》，翌年參演了入圍康城影展正式競賽片、由法國女導演Catherine Breillat執導的《慾孽巴黎》（Une vieille maîtresse）。之後在2008年，她憑《La Belle Personne》而入圍角逐凱撒電影獎最具潛力女演員獎；而這部電影也為她帶來更高的知名度及更多工作的機會，其中包括演員及模特兒工作。

Léa Seydoux在《La Belle Personne》後，獲得許多機會，其中包括模特兒及電影的工作。（《俠盜·驕雄》劇照）

之後Léa Seydoux演出過由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）、列尼史葛（Ridley Scott）執導的《俠盜·驕雄》（Robin Hood）、活地亞倫（Woody Allen）執導的《情迷午夜巴黎》（Midnight in Paris）及《職業特工隊：鬼影約章》（Mission: Impossible – Ghost Protocol）等。而她在《職業特工隊：鬼影約章》中飾演女間諜Sabine Moreau，她戲中冷酷的美貌，使觀眾眼前一亮，同時也讓更多人注意到她。

Léa Seydoux在《接近無限溫暖的藍》有大尺度全裸床戲，而這部電影更讓她與Adèle Exarchopoulos成為金棕櫚獎得主。（《接近無限溫暖的藍》劇照）

在2013年，她與Adèle Exarchopoulos因演出《接近無限溫暖的藍》（Blue Is the Warmest Color）而成為金棕櫚獎得主，因為當時獎項同時頒發給電影的主演，因為Léa Seydoux與Adèle Exarchopoulos成為首兩名以非電影導演的身份獲得金棕櫚獎的演員。

Léa Seydoux不倚靠家世而靠自己的努力，讓她在《接近無限溫暖的藍》爆紅的同時也獲得大家尊重。她曾經說過：「我來自一個大家庭，但我經常感到迷失。我小時候感到非常孤獨，真的，我覺得自己是孤兒。」

Léa Seydoux與Adèle Exarchopoulos（左）成為首兩名以非電影導演的身份獲得金棕櫚獎的演員。（《接近無限溫暖的藍》劇照）

另外Léa Seydoux也曾親身指證哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），並在在《衛報》撰文，指出與她合作過的許多導演也曾濫用職權。她提到與哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的經歷，指後者在打發助理離開後，企圖強吻她，當時Léa Seydoux必須用力反抗：「當我離開房間後，我感到非常噁心。」沒想到連擁有龐大電影產業後台的Léa Seydoux也曾遇上荷里活潛規則。點擊下圖即睇Léa Seydoux其他演出，與《接近無限溫暖的藍》同年上映的《Grand Central》，她更有正面全裸演出！！！