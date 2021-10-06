索命女校｜女學生離奇在學校自殺身亡　同學誤召奪命鬼要極力保命

驚慄片《索命女校》包含了喜劇、血腥恐怖、愛情及懸疑的元素，導演兼編劇西蒙巴雷特曾經為許多獨立恐怖大片，如《追殺厄夜叢林》（Blair Witch）、《狙蹤前度》（A Horrible Way to Die）等編劇，今次《索命女校》是他的長篇導演處女作，電影即將於香港上映。



《索命女校》即將於香港上映。（官方圖片）

《索命女校》講到嘉莉轉校到享負盛名的女子寄宿學校艾杜花學院內，以愛麗絲（伊南娜薩基斯 飾）為首的6個女生，試圖深夜招魂，希望召喚出幾年前在學校自殺身亡的女生鬼魂，怎料在黎明前，其中一名女生嘉莉（美瑾比絲 飾）被發現突然死亡，身卧血泊中，其他人開始擔心喚醒了惡鬼。

6個女生試圖深夜招魂。（劇照）

不久後，轉校生卡米爾梅多斯（素琪華達侯斯 飾）入學，住在去世女生生前的房間。卡米爾房間內的燈不斷奇怪地閃，維修員過來維修電燈時，告訴她校園嚇人的鬧鬼傳說。晚上，卡米爾在休息室遇到愛麗絲及她的同黨，卡米爾與她們交惡，在休息室大打出手，眾人被罰到陰深陳舊的圖書館留堂。

剩下的人設法查出奪命鬼的真身！（劇照）

女生們想報復而整蠱卡米爾，上演另一次招魂惡作劇，但卻反被鬼魂警告她們惹上奪命鬼。最初她們對警告不以為意，隨著朋友逐個離奇身亡，為了保命，剩下的人設法查出奪命鬼的真身！