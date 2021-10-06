《永恆族》Marvel總裁指陳靜為第一主角　Gemma原來係半個香港人

Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）由趙婷執導，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、Richard Madden、Kumail Nanjiani、馬東石、Kit Harington、Salma Hayek等人演出，電影將會作為羅馬電影節閉幕影片，於10月24日舉行放映，11月4日於香港正式上映。



《永恆族》將於11月4日香港上映。（劇照）

《永恆族》的時間線接在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，具有超級能力的外星種族永恆族，其實在地球上秘密生活了7000多年，一直在保護人類免遭邪惡的變異族侵害。

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《永恆族》的最新預告加入了一部分由理察麥登飾演的Ikaris和由馬東石飾演Gilgamesh 的新畫面，據知安祖蓮娜祖莉為戰士、理查麥登為戰術領袖、Kumail Nanjiani飾演的Kingo可從他的手中發射宇宙能量彈、Lauren Ridloff擁有着超乎族人的高速移動能力、Brian Tyree Henry飾演擁有宇宙能量的，科技工程師和智能武器發明家，同時為Marvel首位同性戀超級英雄，而Salma Hayek 飾演智者和精神首領、Don Lee 飾演的Gilgamesh永恆族中的最強者。

導演趙婷稱陳靜對出演「較為少見的、心思細膩的女性超級英雄」很感興趣，這是一個兼具溫柔、憐憫和脆弱等情感的美麗角色。（劇照）

事實上陳靜非首次演出Marvel電影，2019年已經在《Marvel隊長》（Captain Marvel）中飾演星際部隊的成員詭族狙擊手Minn-Erva，今次再在《永恆族》擔任要角Sersi，是個極富同理心且對人類友善的永恆族，能夠操縱無生命物質，跟Ikaris（理察麥登 飾）相戀數個世紀，一直與水精靈（Lia McHugh 飾）保持聯繫。Marvel總裁Kevin Feige更曾稱Sersi為戲中第一主角。

Gemma Chan近年不少力作，包括《怪獸與牠們的產地》、《變形金剛：終極戰士》、《我的超豪男友》、《Marvel隊長》以及《永恆族》。(Gemma Chan @FB)

陳靜下月便39歲，她爸爸是位香港人，所以識講「少少廣東話」。，媽媽是中國移民到蘇格蘭的華人，而她則出生於英國倫敦，據知她在牛津大學伍斯特學院修讀法律系，畢業後獲得英國排名第一的Slaughter and May律師事務所聘用，不過由於她一心想拍戲，毅然放棄大好律師前途，反而去倫敦戲劇中心進修演藝及追夢，因此激嬲爸爸冷戰整整3個月。

陳靜的爸爸當年極力反對她放棄律師的工作。（網上圖片）

不過近年拍過不少大作如《怪獸與牠們的產地》、《變形金剛：終極戰士》、《我的超豪男友》、《Marvel隊長》等，今次更在《永恆族》中擔任戲中第一主角，可謂是吐氣揚眉。