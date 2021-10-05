星空奇遇記｜90歲卻克船長威廉薛特納登太空　成最大年紀太空人

科幻電影《星空奇遇記》（Star Trek）相當經典，當中飾演「卻克船長」的演員威廉薛特納（William Shatner）將會於10月12日，跟隨亞馬遜（Amazon）創始人Jeffrey Bezos的太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin）的New Shepard飛船上太空進行「第18次任務」（NS-18）。



威廉薛特納在《星空奇遇記》飾演卻克船長。（劇照）

飾演首代「卻克船長」的演員威廉薛特納今年已經90歲，他將會成為最年長的太空人，打破當年參與首次者Wally Funk當時82歲的紀錄，而威廉薛特納對此表示：「我聽說太空很長時間，打算藉此機會親眼看看，這真是個奇蹟。」

事實上威廉薛特納於2014年4月被NASA（美國太空總署）授予傑出公共服務獎，以獎勵他扮演郤克船長鼓勵了學生學習科學和數學，許多NASA的太空人和工程師都深受他的影響。

威廉薛特納將會成為最年長的太空人。（Getty Images）

藍色起源（Blue Origin）網站的聲明講到，公司正致力在太空中擴展、探索和尋找新的能源和物質資源，正在開發部分和完全可重複使用的太空運載火箭，它們「安全、成本低，可滿足所有民用、商業和國防客戶的需求」，相信在未來上太空可以廣泛化。