接線追緝｜積佳蘭賀獨力擔起整部戲　三大場口盡顯舞台式演繹

Netflix 原創電影《接線追緝》（The Guilty）已現上架，故事改編自2018年丹麥電影《厄夜追緝令》，主演積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）由《蜘蛛俠》的「神秘客」變成911緊急服務接線員，為民眾提供即時幫助，今次他更接到一通神秘綁架電話，究竟他要如何成功救出人質呢？



積佳蘭賀靠個人能力演活整部戲。（劇照）

事實上《接線追緝》的場景不多，故事圍繞積佳蘭賀接到一通緊急電話後，進行了一連串的遠距離操作，聯絡各方單方要拯救出被綁架的女子。場景僅得洗手間、接線大廳以及接線房間，積佳蘭賀要靠着自己講電話來表現出緊湊的劇情，他的表演被廣泛讚譽。

積佳蘭賀以個人的演技、聲線、表情，將觀眾帶入緊張情緒。（劇照）

導演Antoine Fuqua曾在訪問中提及拍攝電影時正是新冠肺炎爆發的高峰期，演員們無法去到常規場地，本來打算讓世界各地的演員採用特別錄音裝置進行錄製，但就因為技術上的問題，當積佳蘭賀要講對白時，會有多重聲音出現，最終他就像演舞台劇一樣，一次又一次重覆地演出通話的場口，加上電話接電話之間沒經過太多的剪輯，他真的是靠着個人力量去演完整部戲。

積佳蘭賀和導演原先打算以5日就將《接線追緝》拍完。（劇照）

原先導演Antoine Fuqua和積佳蘭賀在傾談劇本時，就講到要用5天就把《接線追緝》拍完，因此大家即時感到巨大壓力，不過他笑言導演就是喜歡這種壓力的人，加上兩人都對《接線追緝》持正面態度。兩人先將劇本分為5部分，每一部分約15到20頁，每天只拍一個部分，雖然實際上劇組未能僅憑5天便完成拍攝，但最終也就僅花了11天便殺青，也算是項了不起的紀錄。

有網民指出《接線追緝》的設置其實跟2013年由荷爾芭莉（Halle Berry）演出的《救參通話》（The Call）並無太大不同，不過《接線追緝》仍值得一看，主要是因為它節奏快且緊張、片長適中、而且有積佳蘭賀神帶領！

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