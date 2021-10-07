我不是賭神｜周潤發再續賭神故事？　「高進」變潦倒欠債流浪漢

由周潤發及袁詠儀主演的《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）早在2019年已經開始拍攝，但上映時間一直未定。然而近日有中國網民在觀看《長津湖》時，竟發現《驕陽歲月》的前導預告出現在正片播放前，而電影的名字已經由《驕陽歲月》改成《我不是賭神》（Salvation），看來是要喚醒大家對周潤發在《賭神》「高進」的回憶。



由周潤發及袁詠儀主演的《驕陽歲月》，已經改成《我不是賭神》。（香港電影吧 微博圖片）

由陳凱歌、徐克及林超賢聯合執導、吳京及易烊千璽主演的《長津湖》在中國上映中，電影在中國已經錄得超過33億人民幣的票房收入。然而有入場觀看《長津湖》的中國影迷發現，在正片播映前，片商竟然播出了由周潤發及袁詠儀主演的《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》）之預告，讓影迷非常驚喜。

《長津湖》播映前，竟然播出《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》）的前導預告片。（《長津湖》劇照）

據了解，《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》），由潘耀明執導、莊文強編劇，故事講述吊兒郎當的吹牛輝答應暫時照顧昔日戀人李夕的兒子，而酬勞是十萬元。後來吹牛輝發現原來李夕的兒子是他親生子，從此改變了一生。正當兩父子感情升溫之際，卻迎來李夕病逝的消息。於是吹牛輝決定擔起父親的責任，帶著這位患有自閉症的兒子迎接人生新一頁。

周潤發在2019年拍攝《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》）時頭部受傷。（豆瓣圖片）

從長約30秒的前導預告可以見到，吹牛輝終日流連賭場及馬場，可惜逢賭必輸，當時旁白說出一句：「你以為還像當年，在香港那麼風光嗎？是時候把債給清了吧。」有中國網民指看前導預告已經非常期待這部電影，但也有網民稱「為什麼要改成《我不是賭神》，《驕陽歲月》不好嗎？真秒變爛片的名字。」然而目前仍未見到《我不是賭神》的上映日期。