我是遺物整理師｜李帝勳擊敗宋仲基劉俊謙　勇奪韓國釜山影展視帝

韓國釜山影展近年就亞洲地區增設「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，ACA），昨晚（7/10）舉行頒獎典禮，當中實力派男演員李帝勳就憑Netflix催淚劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》擊敗《黑道律師文森佐》宋仲基，勇奪視帝！
憑電視劇《解碼追兇》、《模範計程車》、電影《不能說的故事...》有名的李帝勳，今年演出《Move to Heaven：我是遺物整理師》，故事情節十分催淚，他跟陳俊翔開設「天堂移居」遺物整理公司，逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。
該部分由台灣藝人徐若瑄以線上頒獎形式宣布得獎者，事實上跟李帝勳競爭的對手有宋仲基、《沉默的真相》白宇、《半澤直樹》堺雅人、《Ray》Ali Fazal以及香港代表《二月廿九》的劉俊謙等人。
李帝勳發表得獎感言時表示：「能通過《Move to Heaven：我是遺物整理師》，的尚久與大家見面，已是最大的幸福，真心感謝大家，為這部作品努力的導演、編劇、演員們與工作人員們都辛苦了，拍攝過程非常愉快，未來會繼續努力演戲，做個無愧於心的演員。」該劇還拿下本屆亞洲內容獎的最大獎「最佳創意獎」與最佳編劇。
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