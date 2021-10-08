王家衛X蘇富比拍賣展覽　「樹窿」偷窺《花樣年華》刪剪片段

澤東電影三十周年，其中一個大型活動是跟蘇富比合作，在香港舉行的現代藝術拍賣會，聯手呈獻大型藝術跨界拍賣活動。而在拍賣會舉行前，王家衛珍藏的30件作品，由即日至10月12日，在香港會展中心作公開展覽。當中會場播放一條來自《花樣年華》刪剪片段的NFT拍賣品，場內更以「樹窿」設計，待大家有種「偷窺」感覺。



現場以張國榮《春光乍洩》的黃皮褸揭開序幕。（許育民 攝）

拍賣會在舉行拍賣前，展出全數30件展品，部分展品都是三十年間用心保存。而為何會有「澤東庫藏」，這背後有個有趣故事。「我太太陳以靳是惜物之人，我要感謝她，以及整個背後團隊多年來的默默努力，將這個歸宿發展到今天的『澤東庫藏』。從澤東成立以來，每一部電影，只要力所能及，我總會儘量留下可以收藏、值得收藏的東西。從文字到影像、聲音、服裝、道具，以至衍生物。我都希望為它們提供一個歸宿。在我手裡，這個歸宿只是一個小倉庫。」 對於「澤東庫藏」的未來，王家衛用五個字表示，「有燈就有人」。

在場人士細心留意，現場有個窿，當中會播放《花樣年華》刪剪片段，而營造的偷窺感，跟電影的偷情關係吻合。（許育民 攝）

這幕是來自刪剪片段畫面，而這幕亦早在早前，在《香港國際電影節》播出的神秘電影其中一節內容。（官方劇照）

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