澤東電影X蘇富比拍賣展　影迷預覽「何寶榮」皮褸《東邪》真金冠

今年十月，國際名導王家衛將與香港蘇富比現代藝術拍賣合作，舉行拍賣會，將30件王導演的電影珍藏公開拍賣。不少影迷都想一窺這30件精品，到底是來自哪部電影哪件道具，希望先睹為快。



王家衛知道拍賣會並非公開進行，影迷未必可欣賞到拍賣品的實物，所以在拍賣會舉行前一個月，特別在K11 Musea 舉行預覽會，從30件精品中再挑選十數件進行展覽，其中包括《春光乍洩》何寶榮的皮褸，還有《花樣年華》周慕雲的打火機及墨水筆，還有兩米高的《一代宗師》外國版海報，件件精品，念念不忘。



拍賣會展覽，將於9月18至21日舉行。（網上圖片）

每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序

據王導演解說，今次這30年展品，大部分都是來自他不同的電影，當中包括服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他個人收藏。「每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序，此外，還有我們的長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康的作品，以及幾位來自不同地區的藝術家，專門為這次30周年設計的作品。」

這件黃皮褸，已成為何寶榮的代言。（《春光乍洩》劇照）

獨立於角色 時代的記憶

眾多展品中以張國榮在《春光乍洩》中，穿過的黃色皮褸最為印象深刻，王導演更以一文《傷心探戈》來形容每件經典戲服。「夢露的白裙子，小馬哥（《英雄本色》Mark哥）的黑風衣，李小龍的黃色運動衣……最終都會獨立於角色，成為時代記憶。中國傳統戲曲裡，角色的造型叫扮相，登場被稱為亮相。相，不單指穿什麼，更多是指精神狀態，是氣質。」對於這件皮褸，王家衛更有一個特別深刻的專屬憶記︰「幾個星期後，在布宜諾斯艾利斯的火車站裡，出現了何寶榮的背影，獨自踟躕於夜深人靜的大堂角落。何寶榮一個人的時候，喜歡抱著那件皮衣，像在為自己取暖。那天晚上，有一刻，他把皮衣抱在懷裡。遠看過去，彷彿是一場單人探戈。他的舞伴，是他的黃皮衣。我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在；溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞。」

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除了有何寶榮的皮褸，展覽還會展出《東邪西毒》中，飾演歐陽鋒嫂子的張曼玉，在戲中他有一個金冠，是由張叔平設計，極美。據知該金冠後來更用到電影《梁祝》楊采妮身上。其他的精品還有《花樣年華》中，周慕雲所用的打火機、墨水筆，還有酒店「2046」號房的金屬門牌，每件都是在電影出現過的珍品，每件都記錄了那一刻的經典。