殺神John Wick 4│甄子丹破天荒巴黎歌劇院開工　傳租借費逾400萬

由美國導演Chad Stahelski執導、奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）原定在今年5月21日美國上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響，拍攝工作延至今年6月底開始，拍攝地點包括柏林、巴黎、紐約及日本。近日劇組由柏林移師到巴黎拍攝，更在向來不租借場地作電影拍攝的巴黎歌劇院開工。



奇洛李維斯主演的《殺神John Wick》系列電影叫好叫座，拍攝完第四集後，還有第五集。（《殺神John Wick 3》劇照）

今集《殺神John Wick 4》除了有奇洛李維斯、及其3位好友Laurence Fishburne、Ian McShane及Lance Reddick外，還加入了「宇宙最強」甄子丹，據《IMDb》的資料顯示，他將飾演Caine，是John Wick的好友。

電影早在今年6月28日在德國柏林開拍。經過約3個月的拍攝工作，劇組早前已經抵達巴黎，進行新的拍攝工作，其中甄子丹在其Instagram上載了一張身在巴黎歌劇院內的工作照，當時他坐在印有「John Wick 4」的導演椅，仰望劇院頂部壁畫，並寫道：「這給我很好的想像力去創造一個有趣又特別的角色，這真的鼓舞人心。」

《殺神John Wick 4》原定在今年5月21日美國上映，但受到新冠肺炎疫情影響，拍攝工作延至今年6月底才正式展開。（IMDb 圖片）

被譽為是重要文化歷史地標的巴黎歌劇院，據了解，是從來沒有借出場地作為電影拍攝用途，皆因此劇院由動土開始，至今已經有160年歷史，故並不會隨意借出用作電影拍攝。巴黎歌劇院在1875年1月5日開幕，第一套歌劇為《La Juive》（猶太少女）；而在1896年5月20日，在歌劇《忒提斯與培雷》的第一幕快要結束的時候，懸掛在觀眾席上方的水晶燈因為短路走火掉下，一名中年婦女不幸死亡，此事後來被改編成為《歌聲魅影》的著名場面。

《殺神John Wick 4》邀請到「宇宙最強」甄子丹加盟。（甄子丹 Instagram 圖片）

據了解，有指《殺神John Wick 4》需要為這兩天租借巴黎歌劇院付出超過400萬港元的租借費。除此之外，劇組更需要與當地有關部門申請，封鎖劇院前方的大街以便拍攝順利進行。《殺神John Wick 4》之後還會到日本及紐約進行拍攝，預計會在今年11月完成拍攝，並將在明年5月27日美國上映。