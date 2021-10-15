《與神同行》吳達庶被判性侵無嫌疑　「雙方有愛才發生性行為」

曾演出多套經典電影《盜賊門》、《7號房的禮物》、《1987：黎明到來的那一天》以及《與神同行》系到的韓國「最強甘草」男演員吳達庶，於2018年被話劇演員嚴某實名告發性侵，他對性侵醜聞進行公開道歉，隨即被踢出IU主演的電視劇《我的大叔》以及《與神同行︰終極審判》，電影劇組更因此要重拍部分畫面。



吳達庶於2018年捲入「#MeToo」性侵事件。（劇照）

吳達庶性侵一案直到2020年被判性侵無嫌疑後，他宣布正式回歸影壇，更於本月13日出席主演電影《The blacklist》的記者會，當他在發言時亦顯得小心翼翼：「我是飾演『神』的吳達庶，天氣漸漸變涼了，比我想像中來得多人，真的很謝謝。」隨後他亦有補充講到劇情部分，指出《The blacklist》是監獄電影，很久沒見到在一個房間裡一起生活的朋友們，感到很開心，希望電影會獲得好評。

吳達庶去年已有出席電影宣傳活動。（VCG）

當時吳達庶遭多位女性指性侵後，包括有人指證他是變態、惡魔、有精神病，受害者自言事後一直活在衝擊中，即使事件過去20年，仍過得相當痛苦，一直需要接受精神治療。另外亦有同樣慘遭性侵的受害者留言︰「當時我着短褲，他突然伸手入去我褲中，用手指在那個地方攪動，請大家好好睇清楚，他只是個變態性侵犯。」

《與神同行》 吳達庶被爆曾性侵女演員 受害人：佢伸手入我條褲

事後吳達庶全面暫停工作返回家鄉釜山飲酒消愁，而當時他接受訪問時強調：「我不是強姦犯，更不是性騷擾者。」個人主張在當時雙方有愛意才發生性行為，直言：「相信互方認知差異有別，對方有可能被認為是『性侵』，要是對方覺得跟我發生性行為是痛苦的記憶，那我認為道歉才是對的。」