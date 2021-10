《CATS》原創音樂劇天王狠批電影一團糟　心靈極度受創要養狗治療

改編自知名音樂劇《CATS》的歌舞奇幻真人版電影《CATS》於2019年上映,電影由奧斯卡最佳導演湯賀柏(Tom Hooper)執導,演員陣容巨星雲集,可惜電影上映後劣評如潮,爛番茄僅得18%,封《CATS》為2019年爛片之王,更有不少觀眾都對戲中貓的角色造型感到不滿。



電影公開最新預告,又再次被瘋傳,網民大嘆睇完會發惡夢。(《CATS》預告影片截圖)

電影上映至今已有兩年,近日就連英國音樂劇天王Andrew Lloyd Webber在接受訪問時仍感到不滿,同樣批評電影拍得十分難看,更帶給他巨大創傷,需要養狗來療傷。

他在訪問中表示:「整部電影極為錯誤(CATS was off-the-scale all wrong),完全無法理解當中的音樂,看完電影的唯一想法就是『Oh, God, no』。」

而他為了治療心靈重創,生活了70年首次出門買了一隻小狗回家陪同自己,更笑言:「這是《CATS》帶來的唯一好事。」

Taylor Swift和Andrew Lloyd Webber共同創作的《Beautiful Ghosts》同樣受觸目。(Taylor Swift IG)

此外,仍有一件事可看到小狗對Andrew Lloyd Webber的重要性,較早前他需要搭乘飛機前往紐約,為此他特意寫了一封信給航空公司,內容提及「自己因情緒上曾受傷害,必須有這隻小狗陪在身邊」,向對方請求帶同「治療小狗」一同上機。

而當航空公司回信要求他提供證明時,他簡單地回覆:「可以,你看看荷里活對我的作品《CATS》做了什麼?(Yes, just see what Hollywood did to my musical CATS.)」最終他獲得了航空公司批准帶小狗上機,而且註明「不需要提供醫生證明」。換句話說,就連航空公司人員都認同《CATS》是套災難性電影。

事實上《CATS》的貓貓初版比起現在更加恐怖,當時提及貓貓初版擁有「Butthole Cut」(貓屁眼版),34歲的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild在戲中飾演Munkustrap,他接受訪問曾講到:「電影初版還清楚看到貓的肛門及女性生殖器,劇組給予牠我八個乳頭,而且是類似於粉紅色的。」相信該版本更為嚇人!