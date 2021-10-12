《CATS》原創音樂劇天王狠批電影一團糟　心靈極度受創要養狗治療

改編自知名音樂劇《CATS》的歌舞奇幻真人版電影《CATS》於2019年上映，電影由奧斯卡最佳導演湯賀柏（Tom Hooper）執導，演員陣容巨星雲集，可惜電影上映後劣評如潮，爛番茄僅得18%，封《CATS》為2019年爛片之王，更有不少觀眾都對戲中貓的角色造型感到不滿。



電影公開最新預告，又再次被瘋傳，網民大嘆睇完會發惡夢。（《CATS》預告影片截圖）

電影上映至今已有兩年，近日就連英國音樂劇天王Andrew Lloyd Webber在接受訪問時仍感到不滿，同樣批評電影拍得十分難看，更帶給他巨大創傷，需要養狗來療傷。

他在訪問中表示：「整部電影極為錯誤（CATS was off-the-scale all wrong），完全無法理解當中的音樂，看完電影的唯一想法就是『Oh, God, no』。」

而他為了治療心靈重創，生活了70年首次出門買了一隻小狗回家陪同自己，更笑言：「這是《CATS》帶來的唯一好事。」

Taylor Swift和Andrew Lloyd Webber共同創作的《Beautiful Ghosts》同樣受觸目。（Taylor Swift IG）

此外，仍有一件事可看到小狗對Andrew Lloyd Webber的重要性，較早前他需要搭乘飛機前往紐約，為此他特意寫了一封信給航空公司，內容提及「自己因情緒上曾受傷害，必須有這隻小狗陪在身邊」，向對方請求帶同「治療小狗」一同上機。

而當航空公司回信要求他提供證明時，他簡單地回覆：「可以，你看看荷里活對我的作品《CATS》做了什麼？（Yes, just see what Hollywood did to my musical CATS.）」最終他獲得了航空公司批准帶小狗上機，而且註明「不需要提供醫生證明」。換句話說，就連航空公司人員都認同《CATS》是套災難性電影。

事實上《CATS》的貓貓初版比起現在更加恐怖，當時提及貓貓初版擁有「Butthole Cut」（貓屁眼版），34歲的美國舞蹈員兼演員Robbie Fairchild在戲中飾演Munkustrap，他接受訪問曾講到：「電影初版還清楚看到貓的肛門及女性生殖器，劇組給予牠我八個乳頭，而且是類似於粉紅色的。」相信該版本更為嚇人！