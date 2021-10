《毒魔血戰大屠殺》5大冷知識　戲名原本玩hehe片尾會有蜘蛛俠？

SONY電影「蜘蛛俠宇宙」第二部電影《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)現已上映,主角繼續由湯哈迪(Tom Hardy)飾演,並加入「血蜘蛛」活地夏里遜(Woody Harrelson)和「尖嘯」娜奧美夏莉絲(Naomie Harris)擔任反派,不少影迷觀映後都大讚活地夏里遜極有功架,並且非常期待下集故事的發展!



《毒魔:血戰大屠殺》現已上映。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

首先,首集曾出現過的雜貨舖陳太太仍然會現身,而觀眾可在預告中看到湯哈迪跟毒魔的關係有所改變,兩人開始接受了共生的生活,更立下同住公約,而湯哈迪一而再再而三地警戒毒魔不能食人,十分搞笑,似乎兩人自己都可以自組CP。不過今集最主要的仍是他們要合力抵抗「血蜘蛛」,要擔心本身因為能力低下而被放逐到地球的毒魔究竟夠唔夠打呢?

「血蜘蛛」非常勇猛。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

電影副標題另有其名

除了劇情外,戲外都有不少有趣周邊新聞,以下有5點跟影迷們分享一下,如:初版片名、為何會換了導演、片長、片尾等等。首先《毒魔:血戰大屠殺》原先的英文片名為《Venom 2》,導演Andy Serkis向SONY提議加上個副標題,本身構想為《Venom: Love Will Tear Us Apart》(毒魔:愛會撕裂我們》,似帶出兩個又愛又恨的關係,但似乎不被認可,最終戲名為定為《Venom: Let There Be Carnage》(毒魔:血戰大屠殺)。

有份擔任監製的湯哈迪親自邀請Andy Serkis執導《毒魔:血戰大屠殺》。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

至於為何《毒魔2》會換導演呢?

《毒魔2》的導演,原本由首集導演Ruben Fleischer來執導,據知他執導2019年上映電影《喪屍樂園:連環屍殺》(Zombieland: Double Tap)時,評價未似預期中好,所以改由Andy Serkis執導,據知當時競爭非常激烈,包括有《大黃蜂》的Travis Knight、《攻殼機動隊》的Rupert Sanders以及《猿人爭霸戰:猩凶革命》的Rupert Wyatt等人。

Andy Serkis是位相當擅長動態捕捉的演員。(Getty Images)

事實上Andy Serkis是位相當擅長動態捕捉的演員,曾於《魔戒》扮演咕嚕、《猿人爭霸戰:猩凶革命》扮演凱薩。不過最重要的是他指出自己當時收到有份擔任監製的湯哈迪親自來電,Andy Serkis:「他認為我很適合執導這部續集,問我想不想來試試看,應該是他想要一個可以讓他好好發揮扮演毒魔,並能將其轉化成擁有好看的視覺特效的導演。」

點擊睇另外3大冷知識: