《朱古力獎門人》Wonka添麥菲查洛美片場照　孭齊行裝海邊散步

由美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）前傳電影《Wonka》（暫譯：《旺卡》），已於上月在英國開拍，早前男主角添麥菲查洛美公開了首張電影劇照，揭示他在戲中擔任Willy Wonka的造型。
由添麥菲查洛美飾演的Willy Wonka，同樣戴有大禮帽及燈芯絨外套，目前釋出部分片場照，可見他正在海邊行走，更有坐在貨車上除下大禮帽向遠方揮手致敬，有影迷表示「已經急不及待想想到聽添麥菲查洛美唱歌了！」《Wonka》定檔於2023年3月17日在美國上映。
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