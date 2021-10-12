金裝四大才子｜翁虹電影探班遇好友張家輝　「21年未見太開心了」

TVB電視劇《金裝四大才子》播出已有21年時間，當中有不少經典人物如江南四大才子由歐陽震華、張家輝、林家棟以及魏駿傑飾演，日前在劇中飾演石榴姐的翁虹在個人微博上在片場偶遇張家輝，感到非常開心！



劇集以明代中葉江南四大才子、唐伯虎點秋香等歷史為中心，並講述「金裝四大才子」祝枝山（歐陽震華飾）、唐伯虎（張家輝飾）、文徵明（林家棟飾）以及周文賓（魏駿傑飾）的故事。

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日前翁虹在個人微博寫下︰「謝謝好兄弟連凱讓我意外多了一個行程～探班！又一部值得期待的電影誕生了！和家輝也多年未見記得《金裝四大才子》後已經21年未見，這次喜相逢太開心了，還有國坤、雅倫、王大陸（比我想像中高大很多）和我敬愛的秦沛老師！希望大家都在這非常時期內工作順利，健康平安好！」

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