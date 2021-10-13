銀河守護隊3｜落實Will Poulter演亞當術士　漫畫勁到打贏魁隆

Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy 3）由鬼才導演James Gunn執導，早前一直有講到《銀河守護隊3》將於今年年底開拍，較早前由James Gunn本人親自承認將由Will Poulter擔任 Adam Warlock（亞當術士）一角，又再有新面孔加入MCU！



《銀河守護隊3》將於2023年5月5日上映。（官方圖片）

據外媒報導，今次將會原班人馬回歸，不過一直以來盛傳今集將會有大數量傷亡，或有角色被賜死，而James Gunn早前回應影迷時，親口證實該集會是《銀河守護隊》的完結篇，而深受影迷喜愛的火箭浣熊（Rocket Racoon）更會死去。

火箭浣熊將在今集被賜死。（《復仇者聯盟》系列劇照）

回看《復仇者聯盟4：終局之戰》結局時，雷神上了「銀河守護隊」的飛船，搞笑說着要將團名改為「阿斯嘉銀河守護隊」（Asgardians of the Galaxy），片尾更可看到星爵望看着嘉魔娜（Gamora）的照片，相信會繼續講到兩人的關係。另外，在前兩集彩蛋都曾提及亞當術士（Adam Warlock），而近日同樣落實他會在第3集正式登場！

Adam Warlock由Will Poulte飾演。（網上圖片）

James Gunn較早前在Twitter上已親自證實，Will Poulter將會擔任Adam Warlock（亞當術士）一角，表示歡迎他加入《銀河守護隊》的團隊，並正式加入Marvel MCU成為新任角色，更爆料講到接下來在數星期內便會見面，相信電影亦隨即開拍。該角在漫畫中曾擊敗魁隆更成功奪走無限手套，實力實在不容小覷，但最搞笑的是Will Poulter天生的眉毛跟Adam Warlock是一樣的。

事實上較早前外媒已暗示這位曾演出《黑鏡》（Black Mirror: Bandersnatch）、《移動迷宮》（The Maze Runner）與《復仇勇者》（The Revenant）的英國演員將會加盟，而一直以來影迷都非常期待Adam Warlock加入MCU，更有很多影迷覺得應該要在第2集就加入仔，消息落實後令不少影迷都感到期待。

Will Poulter在《移動迷宮》中處處跟男主角Dylan O'Brien作對。（劇照）

點擊睇更多：