Stephy參演腫瘤科學會微電影　14年前《塚愛》曾演患癌少女

人氣女星鄧麗欣（Stephy）早前參演香港臨床腫瘤科學會微電影，她將會演出肺癌過來人，在復康後擔任義務陪診員，陪伴有需要的病友看病，更會特別花心思及時間做小禮物和陪伴他們運動，以作支持。



鄧麗欣將會飾演肺癌過來人。（劇照）

對於今次演出，Stephy表示：「癌症越來越常見，身邊亦有人深受癌症之苦，若將來有時間，也希望有機會做義務工作來幫助患者。」拍攝雖只有短短一日，不過Stephy跟3位真實醫生做對手戲，覺得非常有趣，更搞笑大讚醫生們也非常好戲。微電影將會在Facebook上播出，影迷可密切留意。

Stephy在戲中擔任義務陪診員。（劇照）

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事實上Stephy並非首次演患癌病人，她早於2007年上映的《塚愛》中演過癌症少女，要戴頭套以脫髮妝示人，更要將嘔出的食物塞入口中。據知當時拍攝導演彭發為求逼真提議Stephy盡量吃飽，然後嘗試扣喉將食物嘔出，再重新食東西，這場戲足足拍了6、7次，導演大讚Stephy專業：「起初她的確有點拒絕，但當roll機後她整個人完全投入，又食又嘔、嘔完再食，拍完場戲見到她真的有點虛脫。」