88歲英國資深演員米高堅突被傳退休息影　本尊急發文澄清

現年88歲的英國資深演員米高堅（Michael Caine），演出過近200部影視作品，更曾兩度獲得奧斯卡最佳男配角獎。他近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，電影《Best Sellers》將會是他最後一部電影作品。此番言論一出，外界紛紛解讀為他宣布息影退休，隨後他及其經理人對此事作了最新回應。



米高堅是基斯杜化路蘭的御用班底，曾與導演合作過8次，而最近一次就是《TENET天能》。（《潛行凶間》劇照）

事緣米高堅最近在英國廣播公司受訪時表示，提到電影《Best Sellers》將會是他最後一部電影作品。他在戲中飾演一名作家，目前也全心投入在寫作之中：「我現在不是演員，是個作家了。這很有趣，因為作為演員，你必須在早上6時半起床去片廠。然而作為一個作家，你可以在不用離開床的情況下開始寫作。」他更表示近年因為脊椎問題影響到雙腿走路，至今已經2年沒有接到任何作品，也沒有找到合適的題材，還指出在這高齡，已經很難找到合適的劇本。

米高堅（左）近年憑《回春》獲得歐洲電影獎最佳男主角獎。（《回春》劇照）

然而據外國傳媒《Variety》引述米高堅的經理人表示，米高堅並沒有退休的想法。據該報道續指出，有指米高堅正在閱讀兩份劇本。如果角色合適的話，相信他仍然會繼續拍戲。對於傳出「退休息影」的消息，米高堅稱：「我這50多年來的每朝6點都會起床拍電影，我沒有辦法擺脫我的鬧鐘。」