環球影業為簽成路蘭原子彈新片　6大嚴苛要求通通應承

荷里活名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）確定開拍新戲講述「原子彈之父」Robert Oppenheimer，電影規模更會類似於《鄧寇克大行動》（Dunkirk），聚焦在第二次世界大戰的開創性時刻，講到原子彈的開發過程。



荷里活名導演路蘭斬斷跟華納20多年來的合作關係。（Getty Images）

由於早前《TENET天能》令路蘭跟合作多年的華納兄弟（Warner Bros.）產生意見分歧，令路蘭不滿，新片隨即斬斷跟華納20多年來的合作關係，轉身攜手新廠商環球影業（Universal Studios），不過路蘭對此提出6大要求，的確規模較少的商家必定應付不來。