《Oppenheimer》路蘭新片2023年上映　《蝙蝠俠》稻草人終擔正

由荷里活名導演基斯杜化路蘭執導且編劇的新戲正式定名為《Oppenheimer》，落實由施利安梅菲（Cillian Murphy）擔任男主角，今次更是兩人繼《蝙蝠俠》3部曲、《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》後，第6度攜手合作。



路蘭再執導及編劇新戲《Oppenheimer》。（劇照）

路蘭今次新戲《Oppenheimer》將由環球影業注資及發行，預計會在明年初開拍，故事時間線會近似《鄧寇克大行動》，聚焦在在第二次世界大戰時期，美國「原子彈之父」Robert Oppenheimer在開發第一顆原子彈的過程。

落實由Cillian Murphy擔任《Oppenheimer》主演。（劇照）

據外媒透露今次路蘭的製作預算約在1億美金（約7億7800萬港元）以上這部電影將於2023年7月21日上映。