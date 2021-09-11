路蘭新戲「原子彈之父」斥資7億港元　有望再攜手Cillian Murphy

名導演基斯杜化路蘭確定開拍新戲，據了解會類似於《鄧寇克大行動》，聚焦在第二次世界大戰的開創性時刻，電影更將會講到「原子彈之父」Robert Oppenheimer在原子彈開發過程中扮演着一個怎樣的角色。



基斯杜化路蘭確定開拍新片。（Getty Images）

據外媒《Variety》透露，鑒於這是套迎合成年人的劇情片，路蘭的製作預算約在1億美金（約7億7800萬港元）以上，該要求將會大大降低個別製片對該電影的合作意願。

路蘭自《天能TENET》後跟華納兄弟（Warner Bros.）關係產生裂縫。（劇照）

路蘭在《TENET天能》後，一直都有跟多家荷里活製片商如Sony Pictures、環球、華納、Paramount Pictures等進行交涉，他們都有閱讀路蘭新戲的劇本，更有跟他的代表進行交談，換句說今次路蘭有可能不會跟華納兄弟（Warner Bros.）維持合作關係，而他更明確表示所簽訂的協議中必須要有一定期限的院線上畫檔期。有知情人士表示串流媒體並不在他的考慮範圍內，因此電影交由Netflix製作的機會十分低，雖然Netflix的原創電影負責人曾多次公開想要拉攏路蘭。

Cillian Murphy有望再度跟路蘭合作。（劇照）

另外新戲的演員陣容仍未落實，不過消息傳出曾多次跟路蘭合作的施利安梅菲（Cillian Murphy）有望參與演出，兩人將會再度攜手合作。

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