「水行俠」積遜莫瑪暴漲現肥腩　慚愧自嘲︰冇健身令身形非常糟糕

最近積遜莫瑪（Jason Momoa）在大片《沙丘瀚戰》中現身，扮演男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）的大哥哥，是他敬重的榜樣，同時為一位劍術大師。



積遜莫瑪飾演鄧肯艾達荷，是一名傳奇的劍俠及戰士。他更是阿特雷斯族中首位踏足沙丘沙漠的人。（劇照）

除了《沙丘瀚戰》外，積遜莫瑪亦正在拍攝《水行俠2》，近日他在接受訪問中被問到是不是每天仍在健身，他慚愧地回應：「嘩，我的身形真不好，非常非常糟糕，我應該每日都健身的。」

積遜莫瑪自知身材走樣。（影片擷圖）

事實上，積遜莫瑪在首集《水行俠》（Aquaman）中展現出完美身材，不過早前就有張積遜莫瑪跟導演溫子仁的花絮照流出，相中積遜莫瑪好身材已經消失得無影無蹤，只剩下肥腩同肥仔波，就連網民都留言都笑指「拍Fatman？」、「成套戲用電腦執過佢」、「係咪扮雷神變肥？」、「同一個人？」等等，令影迷都唔相信積遜莫瑪肥咗咁多！

完全唔敢相信積遜莫瑪肥咗咁多！（DC圖片）

其實從今年年頭起，積遜莫瑪已有「抗疫肥」問題，當時他在個人IG拍片換衫，為跟好友合作的品牌宣傳，不過當時他的朱古力腹肌已有消失，直到現時投入《水行俠2》身材仍未回復高峰，未知是否跟劇情有關呢？

積遜莫瑪的腹肌變咗大肚腩！（Jason Momoa IG）

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點擊重溫積遜莫瑪勁好身材：