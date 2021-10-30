殺神John Ｗick｜邦女郎Ana de Armas拍外傳　有望3度跟奇洛合作

由荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》外傳《Ballerina》目前正在籌備當中，據知新任「邦女郎」古巴女星Ana de Armas獲得《殺神John Wick》系列監製主動邀請她演出！
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《Ballerina》圍繞一個年輕女殺手在家人被殺後踏上復仇之路，其世界觀建立於《殺神John Wick》創造的虛構世界中，而該角色早已在《殺神John Wick 3》中亮相，據知奇洛李維斯以及飾演高桌會成員、白俄羅斯刺客集團兼芭蕾舞團總監的Anjelica Huston同樣有望客串。
Ana De Armas跟奇洛李維斯在《夜半女敲門》（Knock Knock）中有性感演出：
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