媽媽的神奇小子│力壓大熱韓劇《魷魚遊戲》　榮登香港排行榜冠軍

由尹志文執導、吳君如監製的《媽媽的神奇小子》在上映前已經備受關注，最終電影乘著奧運熱潮上映，在不負眾望下，票房大收超過2,700萬港元，目前電影仍在上映中。除了票房成績理想外，還代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。早前電影登陸了網上串流平台Netflix，上架短短兩、三天就榮登香港排行榜第一名。



《媽媽的神奇小子》在上映前已經備受關注，電影最終不負眾望下，口碑及票房雙收。（《媽媽的神奇小子》劇照）

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《媽媽的神奇小子》改編自真人真事，故事講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的母子關係及奮鬥事蹟。電影自今年8月上映時已經備受關注，電影至今仍在戲院上映，並向着3,000萬票房邁進。電影在日前正式登陸網上串流平台Netflix，短短兩、三天，壓過韓劇《以吾之名》、《魷魚遊戲》及《不死喪軍》（Army of the Dead）前傳電影《不羈賊軍》（Army of Thieves）等，登上香港點擊排行榜第一名。

早前吳君如憑電影「蘇媽」一角，成為第17屆中美電影節影后。她指雖然這部電影沒有在美國影院上畫，但已經在Netflix上架，北美的觀眾可以透過Netflix欣賞電影。（電影公司提供）

《媽媽的神奇小子》監製兼主演吳君如亦表示：「電影已經在Netflix上架，北美的觀眾都可以看到，我在這裏向大家先謝票，返去幫我看看齣戲，還要無限loop不斷播，到時Netflix數據愈高，大家便多些中文片看了。」