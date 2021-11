媽媽的神奇小子│力壓大熱韓劇《魷魚遊戲》　榮登香港排行榜冠軍

由尹志文執導、吳君如監製的《媽媽的神奇小子》在上映前已經備受關注,最終電影乘著奧運熱潮上映,在不負眾望下,票房大收超過2,700萬港元,目前電影仍在上映中。除了票房成績理想外,還代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。早前電影登陸了網上串流平台Netflix,上架短短兩、三天就榮登香港排行榜第一名。



《媽媽的神奇小子》在上映前已經備受關注,電影最終不負眾望下,口碑及票房雙收。(《媽媽的神奇小子》劇照)

《媽媽的神奇小子》改編自真人真事,故事講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的母子關係及奮鬥事蹟。電影自今年8月上映時已經備受關注,電影至今仍在戲院上映,並向着3,000萬票房邁進。電影在日前正式登陸網上串流平台Netflix,短短兩、三天,壓過韓劇《以吾之名》、《魷魚遊戲》及《不死喪軍》(Army of the Dead)前傳電影《不羈賊軍》(Army of Thieves)等,登上香港點擊排行榜第一名。

早前吳君如憑電影「蘇媽」一角,成為第17屆中美電影節影后。她指雖然這部電影沒有在美國影院上畫,但已經在Netflix上架,北美的觀眾可以透過Netflix欣賞電影。(電影公司提供)

《媽媽的神奇小子》監製兼主演吳君如亦表示:「電影已經在Netflix上架,北美的觀眾都可以看到,我在這裏向大家先謝票,返去幫我看看齣戲,還要無限loop不斷播,到時Netflix數據愈高,大家便多些中文片看了。」