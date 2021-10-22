媽媽的神奇小子｜代香港出戰奧斯卡　吳君如：發一萬次夢都估唔到

熱血傳奇港產片《媽媽的神奇小子》上映至今仍在戲院熱映中並叫好叫座，截至今日（22/10）為止是2021年香港華語片票房之冠外，官方今日再公布好消息，《媽媽的神奇小子》正式獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片！
監製兼主演的吳君如坦言：「我吳君如真係發一萬次夢都唔會發到自己監製嘅電影，可以代表香港角逐奧斯卡最佳外語片。今日啱啱謝完第72日就聽到呢個消息，坦白講真係驚多過喜，驚完之後就真係喜極而泣。」
她又笑言希望謝票謝到明年奧斯卡舉行， 最重要是多謝導演尹志文、台前幕後嘅專業人員， 尤其是一班優秀香港年青演員。
媽媽的神奇小子．專訪｜吳君如蘇媽為母之道 「首要扮聽得明仔女講咩」
至於導演尹志文收到消息後瞬間哭了出來，冷靜過後表示這個神奇之旅帶給他很多很多，一定要多謝蘇樺偉及「蘇媽」蘇韓小貞成就這個故事以及監製吳君如的全情投入及協助，亦多謝天下一電影公司及台前幕後的支持。
媽媽的神奇小子．專訪｜梁仲恆蘇樺偉對談 投入角色收音師誤以為真殘障
「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國 際影片」之選片準則，決定推薦由吳君如監製及主演；尹志文導演執導；張繼聰、梁仲恆、馮皓揚、胡子彤等演出之電影《媽媽的神奇小子》，代表香港角逐「第 94 屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。
是次推選，製片家協會董事局成員由 2021 年 1 月份至 2021 年 12 月份期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選提名代表 香港參加角逐第 94 屆奧斯卡最佳國際影片。
+16
《媽媽的神奇小子》票房破2200萬 吳君如︰享受觀眾對呢部戲嘅愛媽媽的神奇小子｜吳君如爆劇本被拒10年 古天樂出手撮合終成事媽媽的神奇小子｜吳君如劍擊裝賀過800萬︰要搵阿女同學幫手借媽媽的神奇小子｜劉德華聘蘇樺偉任文員 完成殘奧比賽獲贈真金牌《媽媽的神奇小子》柳應廷二刷仍然感動 Mandy︰準備足4包紙巾《媽媽的神奇小子》吳君如為電影瘋狂謝票 「囂啲講句冇負評」媽媽的神奇小子︱吳君如笑Jer熱辣辣着冬裝：我都特登着格仔襯佢媽媽的神奇小子︱Jer柳應廷唱主題曲︰兩首歌同講母子是上天安排媽媽的神奇小子︱吳君如神還原當年蘇媽 本尊見到大讚︰照鏡一樣媽媽的神奇小子｜還原熱血金句 「你行得比人慢，但跑得比人快」【媽媽的神奇小子】吳君如積極請教蘇媽 張繼聰扮不健全真勞損