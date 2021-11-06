GUCCI名門望族｜Lady Gaga多個造型曝光　角色原型殺夫判監18年

由Ridley Scott執導，巨星級陣容Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及Salma Hayek等人主演的電影《GUCCI名門望族》，將於11月25日香港上映。



Lady Gaga希望能演活Patrizia Reggiani一角。（劇照）

官方近日公布《GUCCI名門望族》的正式海報和多張劇照，Lady Gaga不同的造型即時曝光。《GUCCI名門望族》電影改編自2001年書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，講述了時尚大亨 Maurizo Gucci（阿當戴華 飾）與 Patrizia Reggiani（Lady Gaga 飾）的婚姻，更會講到他在全球上的地位和留下的影響，不過最終卻被妻子僱殺手暗殺死亡。

1995年，Gucci創始人的孫子Maurizio Gucci被槍殺，而Maurizio的前妻Patrizia Reggiani被判定為始作俑者，指控她買兇殺死前夫，因此坐了18年監，最終在2016年出獄。

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