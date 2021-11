GUCCI名門望族｜Lady Gaga多個造型曝光　角色原型殺夫判監18年

由Ridley Scott執導,巨星級陣容Lady Gaga、阿當戴華(Adam Driver)、謝拉力圖(Jared Leto)、謝洛美艾朗斯(Jeremy Irons)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)以及Salma Hayek等人主演的電影《GUCCI名門望族》,將於11月25日香港上映。



Lady Gaga希望能演活Patrizia Reggiani一角。(劇照)

官方近日公布《GUCCI名門望族》的正式海報和多張劇照,Lady Gaga不同的造型即時曝光。《GUCCI名門望族》電影改編自2001年書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,講述了時尚大亨 Maurizo Gucci(阿當戴華 飾)與 Patrizia Reggiani(Lady Gaga 飾)的婚姻,更會講到他在全球上的地位和留下的影響,不過最終卻被妻子僱殺手暗殺死亡。

1995年,Gucci創始人的孫子Maurizio Gucci被槍殺,而Maurizio的前妻Patrizia Reggiani被判定為始作俑者,指控她買兇殺死前夫,因此坐了18年監,最終在2016年出獄。

