GUCCI名門望族｜Lady Gaga多個造型曝光　角色原型殺夫判監18年

由Ridley Scott執導，巨星級陣容Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及Salma Hayek等人主演的電影《GUCCI名門望族》，將於11月25日香港上映。
官方近日公布《GUCCI名門望族》的正式海報和多張劇照，Lady Gaga不同的造型即時曝光。《GUCCI名門望族》電影改編自2001年書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，講述了時尚大亨 Maurizo Gucci（阿當戴華 飾）與 Patrizia Reggiani（Lady Gaga 飾）的婚姻，更會講到他在全球上的地位和留下的影響，不過最終卻被妻子僱殺手暗殺死亡。
1995年，Gucci創始人的孫子Maurizio Gucci被槍殺，而Maurizio的前妻Patrizia Reggiani被判定為始作俑者，指控她買兇殺死前夫，因此坐了18年監，最終在2016年出獄。
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《GUCCI名門望族》Lady Gaga一場爭拗掀殺機 「用非常手法懲罰」GUCCI名門望族｜Lady Gaga演出角色實感︰花6個月學意大利口音House of Gucci｜家族明踩阿爾柏仙奴矮肥醜？ 「令人感到羞恥」尋回Lady Gaga愛犬女人被發現是同謀 網民呼籲收回390萬賞金Lady Gaga巨鴿胸針似《飢餓遊戲》 官網笑稱：不見了一個胸針Lady Gaga 自爆19歲曾被強姦患躁鬱 「要靠精神病藥物抑制自己」Lady Gaga自爆奧斯卡獲獎後戴巨鑽頸鏈周街行 保安窮追不捨追捕【奧斯卡2019】《Shallow》首奪電影歌曲 Lady Gaga︰有夢就要追