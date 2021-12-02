【職業特工隊】59歲湯告魯斯又玩命　危坐反轉雙翼機

《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）終於完成拍攝，但身為主角的湯告魯斯，已經立即投入第八集的拍攝工作，見到將近60歲的他仍然搏盡，危險動作戲繼續親身上陣，可謂非常專業。



據了解，《職業特工隊7》已經完成拍攝，但身為主角的湯告魯斯仍然未能休息。（《職業特工隊7》劇照）

據外國傳媒《Fox News》報道，在完成《職業特工隊7》的拍攝不久後，湯告魯斯已經很快地投入第八集的拍攝工作，皆因有傳媒拍到湯告魯斯正在拍攝一場危險動作戲。引述《Fox News》報道，湯告魯斯坐在在一架上下顛倒的1941 Boeing B75N1的Stearman雙翼機的機翼上，親身演出這場動作戲，而當時雙翼機離地約610米。據了解，湯告魯斯為這場動作戲還特地上飛行課程。

+ 1

無論該動作戲有多困難，湯告魯斯一直都會親身上陣，其中包括他在《職業特工隊：鬼影約章》（Mission: Impossible – Ghost Protocol）中，爬上世界最高的大樓，從828米的哈里發塔（Burj Khalifa）跳下，這一幕並未沒有使用替身，而是湯告魯斯利用鋼索攀爬，只不過最後透過電影特效將鋼索移走。