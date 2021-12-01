【尚氣】11條刪減片段全曝光　梁朝偉「文武」原來還有另外一子？

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒（Meng'er Zhang）、陳法拉及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在9月公映時叫好叫座，在新冠肺炎疫情影響下，仍然錄得4.31億美元全球票房。電影上月中登陸Disney+，並在同月底公開發售電影光碟，後者更收錄了11條刪減片段。



。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

《尚氣與十環幫傳奇》的光碟（超高清藍光光碟、藍光光碟和DVD光碟）收錄了11條刪減片段，並解釋刪減之原因。大部份的刪減場景都是電影正片的場景延伸，僅對電影內容加以詳細說明，特別是對Awkwafina及張夢兒飾演的角色有更多的描述，所以在不久將來，影迷或可以從Disney+上看到這些刪減片段。

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