【尚氣】11條刪減片段全曝光　梁朝偉「文武」原來還有另外一子？

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒（Meng'er Zhang）、陳法拉及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在9月公映時叫好叫座，在新冠肺炎疫情影響下，仍然錄得4.31億美元全球票房。電影上月中登陸Disney+，並在同月底公開發售電影光碟，後者更收錄了11條刪減片段。
《尚氣與十環幫傳奇》的光碟（超高清藍光光碟、藍光光碟和DVD光碟）收錄了11條刪減片段，並解釋刪減之原因。大部份的刪減場景都是電影正片的場景延伸，僅對電影內容加以詳細說明，特別是對Awkwafina及張夢兒飾演的角色有更多的描述，所以在不久將來，影迷或可以從Disney+上看到這些刪減片段。
點擊下圖即睇《尚氣與十環幫傳奇》11條刪減片段內容！！！
+20
【尚氣】陳法拉抱B重溫演出 場面溫馨網民喪畀Like《梅艷芳》首日累積票房379萬稱霸 單日票房直逼Marvel《尚氣》【尚氣】導演揭電影角色原設定 反派安排原本另有其人【尚氣】北美票房超越《黑寡婦》登冠 今年全球最賣座仍然係呢部【尚氣】《Hotel California》三度登場 暗藏探索美國夢的陰暗面《尚氣》十環幫曾想恐襲香港 全靠一位英雄棄「紐約大戰」守住Disney+香港11月16上線比台灣遲4日 《尚氣》打頭陣平台首播吸客《尚氣》上映三周榮登2021年度票房冠軍 兩部香港電影躋身十大尚氣｜「剃刀拳」爆刪減片段講角色起源 仲同梁朝偉有更多對手戲尚氣｜導演公開多張梁朝偉合照 「每天展現過人的觀察力及謙遜」