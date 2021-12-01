【鷹眼】初代復仇者人氣不再　首播周收視排名墊底

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye），在上周三首播後，獲得不俗的評價。然而劇集的收視不似預期，比評價一般的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）還要差。



由希莉辛菲主演的Marvel劇集《鷹眼》雖然口碑好，在「爛番茄」獲得90%新鮮度，但收視卻不似預期。（《鷹眼》劇照）

據外國傳媒《Deadline》引用Samba TV的數據顯示，《鷹眼》自從在上星期三首播後，直到第一個周末為止，共有150萬戶觀看第一集，而繼續觀賞第二集的下跌約20萬戶，僅有130萬左右。

謝洛美維納貴為初代復仇者，但首周收視墊底。（《鷹眼》劇照）

這個數字遠比Marvel上一部劇集《洛基》（Loki）為差，皆因當時《洛基》在上架後，直到第一個周末為止，共錄得近250萬戶觀看第一集；就連《洛基》的最終章也被《鷹眼》第一集的成績好，共有190萬戶觀看。

《洛基》最終章的成績也有有190萬戶觀看。（《洛基》劇照）

至於另外兩部Marvel真人劇集的表現，由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《溫黛與幻視》（WandaVision），則錄得160萬戶觀看；而由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》，竟獲得180戶觀看，而這兩部劇集的數據僅計算3天。

《溫黛與幻視》的3天首映，錄得160萬戶觀看。（《溫黛與幻視》劇照）

《鷹眼》收視墊底，或者與網民發起杯葛有關。據了解，引起網民杯葛的原因是Marvel Studios拒絕承認故事是根據David Aja及Matt Fraction的原著漫畫改編，而拒絕將前者的名字放在片尾，因此網民不滿Marvel Studios沒有尊重漫畫家，而引發杯葛事件。