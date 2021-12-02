【洛基】一文睇清全劇68個彩蛋　最終章神秘角色直接影響MCU未來

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的Marvel劇集《洛基》（Loki），今年6月9日在Disney+首播後，獲得極高評價。



故事講述在2019年電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，在副時間線的洛基，在2012年的紐約之戰時，意外偷走了裝有空間寶石的宇宙魔方。因為他影響了神聖的時間線，於是被時間變異管理局的成員逮捕。然而隨著故事發展，觀眾就會發現時間變異管理局的掌舵人。劇集終於在香港的Disney+播映，如今率先跟大家分析全劇的重點。



注意！！！下文含劇透！！！

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總統洛基在第五集中現身。（《洛基》劇照）

由湯赫度斯頓、奧雲威爾遜及Sophia Di Martino主演的Marvel劇集《洛基》，合共有6集，最高分的一集是第四集的「分歧點事件」（The Nexus Event），皆因劇情充滿驚喜。除此之外，編導還首次在劇中安排片尾片段，而該片段同樣震撼一眾Marvel粉絲。

童年版的希依維，由Cailey Fleming飾演。（《洛基》劇照）

當時第四集承接上集希依維及洛基被困於拉曼提斯的衛星上，前者告訴後者她在童年時期被如今已經成為法官的洛斯蕾爾（Ravonna Renslayer）從聖域界捉到時間變異管理局。然而當時希依維在審判前成功逃跑，還偷走了她的「時間平板」。自此她一直躲避追捕，並藏身眾多末日事件之中才得而成長。

洛基的變異因子。（《洛基》劇照）

可是由於在原本的時間上，洛基並沒有遇過希依維，因此前者在這時間線上對希依維的愛慕之情而產生分歧點事件，因此時間變異管理局知道兩人的位置所在，並逮捕了他們。在故事結尾，洛基更被法官洛斯蕾爾刪走。最終在片尾片段中發現，原來所有破壞時間線的變異因子，在刪走後都會被送到「虛無之地」，當時洛基在此處甦醒後，還遇上自己的四名變異因子。

鱷魚洛基非常搶鏡。（《洛基》劇照）

如今先從每集介紹一個精彩的畫面讓影迷了解為何《洛基》能成為如此引人入勝的Marvel劇集。在首集時，編劇已經埋下兩大伏筆連接《蟻俠3》。第一個是由英國女演員Gugu Mbatha-Raw飾演的法官洛斯蕾爾，及最後出現的神秘武器。前者在原著漫畫中與Kang the Conqueror相戀，而此角色已經確認會在《蟻俠3》出現，並由Jonathan Majors飾演；後者則來自前3千紀，而這年代就是Kang the Conqueror的年代。

之後在第二集時，《洛基》向影迷介紹何謂「變異因子」，而當時時間變異管理局就公布了洛基有6個「變異因子」。至於在第三集時，莫過於洛基揭示自己是雙性戀者、而第四集就是片尾片段，洛基在「虛無之地」遇上自己的四名變異因子。在第五集時，青蛙版雷神當然最震撼。至於在最終章時，時間變異管理局掌舵人壓軸亮相，將劇情推向高峰。了解六集故事後，即睇全劇68個彩蛋。

《洛基》第二集時向影迷介紹何謂「變異因子」，而當時時間變異管理局就公布了洛基有6個「變異因子」。（《洛基》劇照）

洛基在第三集時揭示自己是雙性戀者。（《洛基》劇照）

第四集片尾片段，洛基在「虛無之地」遇上自己的四名變異因子。（《洛基》劇照）

青蛙版雷神在第五集時首次亮相Marvel電影宇宙。（《洛基》劇照）

時間變異管理局掌舵人「He Who Remains」在最終章壓軸亮相。（《洛基》劇照）

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