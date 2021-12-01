《蜘蛛俠：不戰無歸》預售破晒紀錄　墨西哥影迷為買飛互毆兼踩頭

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將於12月15日香港上映，據外媒報導Deadline《蜘蛛俠：不戰無歸》日前開始預售，更在首日於售票平台Fandango上創下紀錄，超越了2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》24小時北美開售票房，最終預售票房為3.57億美金（27億7746萬港元）。



《蜘蛛俠：不戰無歸》預售票房創下紀錄！（截圖）

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《蜘蛛俠：不戰無歸》僅用短短2小時即超越了《黑寡婦》（Black Widow）的首日預售，以及跟《永恆族》創下的疫情期間首24小時最佳預售票房睇齊，更在24小時內打破《復仇者聯盟4：終局之戰》的紀錄，導致各大售票網站大癱瘓，有指影迷需要在深夜用數小時才能進入購票頁面且完成交易。

據知在英國方面，幾大院線售票情況非常火爆，位於倫敦的Leicester Square Odeon的場次除了殘疾人座椅外只剩不到10個空位，是《007：生死有時》亦沒有這效果。而在法國方面，當地最大影院Le Grand REX最早一批上映場，在開售10分鐘後全部售罄，對於向來對超級英雄片關注度不太法國而言，屬於很驚人的表現。

墨西哥出現影迷為爭排位買飛而發生互毆事件。（影片擷圖）

不過要數最令人震驚的必定是墨西哥方面，售票網站在正式預售前已經癱瘓，更在庫埃納瓦卡一間戲院出現影迷為爭位而大打出手、拳打腳踢的的場面，嚇怕路人！片段一開始已經見到兩名男子在地上扭在一起互打，稍站起來後身穿長袖衫的男子即被箍頸倒地兼被用拳頭擊打頭部，而長袖衫男子即時使出鉸剪腳箝制短袖衫男子，及後短袖衫男子成功站起來，處於上風的他即時還擊，原本長袖衫男子已舉手示意和好，但怒火中燒的短袖衫男子一腳踩落長袖衫男子的臉上才肯放開對方。

過程中一名白衣男子一直在旁勸交但未成功，直至雙方停戰才離開現場。

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