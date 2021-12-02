鷹眼｜第三集交代鷹眼7大弓箭　15彩蛋或隱藏復仇者大樓神秘買家

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）昨日播出第三集，劇集延續上周首播的好評氣勢，新一集在IMDb獲得8.7高分。究竟這集故事對《鷹眼》，甚至往後Marvel電影宇宙（MCU）的發展有甚麼影響呢？如今率先跟大家探討。



注意！！！下文含劇透！！！

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《鷹眼》第三集「迴音」在IMDb獲得8.7高分。（《鷹眼》劇照）

第三集「迴音」（Echoes）的故事是承接第二集的最後一幕，當時由24歲美國女演員Alaqua Cox飾演的運動服黑幫首領瑪雅洛佩茲（Maya Lopez）首次亮相Marvel電影宇宙。而今集除了聚焦在鷹眼及其粉絲凱特畢夏普（Kate Bishop）的互動外，還帶出了Maya Lopez的背景故事。

第三集「迴音」，交代了瑪雅洛佩茲的背景故事，而她將會成為女超級英雄Echo。（《鷹眼》劇照）

第三集「迴音」交代了瑪雅自幼已經患有聽覺障礙，同時失去了右腳。雖然如此，但她的父親卻鼓勵瑪雅勇於面對挑戰。於是她從小就在普通學校讀書，並不斷習武強身。某天瑪雅的父親被浪人殺死，瑪雅接替父親成為了運動服黑幫的首領，其希望父親報仇。可是，鷹眼跟她說浪人已經被黑寡婦殺死。一心要復仇的瑪雅當然不相信，於是眾人展開激烈戰鬥。

Echo在原著漫畫中還有另外兩個身份，第一個是浪人，而第二個身份是鳳凰，皆因她被「鳳凰之力」選中。（《鷹眼》劇照）

在戰鬥中，影迷更加了解鷹眼的弓箭及其能力，他並非一個普通的弓箭手。鷹眼及凱特逃走後，回到母親的豪宅。鷹眼發現屋內不尋常，當他四周調查時，被拿著浪人伸縮劍的傑克（Jack Duquesne），又稱Swordsman，挾持。

凱特母親的未婚夫，其身份非常可疑，然而在原著漫畫中，他是鷹眼的師父。（《鷹眼》劇照）

傑克的神秘背景，相信讓許多影迷都覺得他是其中一位反派角色，然而其實他在原著漫畫中，既是一位超級英雄，同時也是一位反派。除了神秘的傑克外，還有瑪雅的叔叔，然而已經有不少粉絲猜測，瑪雅的叔叔就是「金霸王」Wilson Fisk，他是一位黑道老大，在漫畫中曾多次與懲罰者（Punisher）、夜魔俠及蜘蛛俠交手，也曾與美國隊長及變種特攻為敵。由於Tony Stark在賣出復仇者大樓後，未有交代由誰人購得，於是已經有粉絲理論指，他如今已經是復仇者大樓的擁有者。

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