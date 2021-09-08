22世紀殺人網絡4｜華納狂製18萬個預告版本　見奇洛李維斯睇緣份

男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）同時間拍《殺神John Wick 4》以及《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），今早（8日）官方公開先導預告，可以見到奇洛李維斯的全新造型！電影將於2021年12月22日在美國上映。



奇洛李維斯《22世紀殺人網絡 復活次元》長髮造型。（影片擷圖）

在先導預告中，紅、藍藥丸再次出現，影迷只要去到官方頁面便可選擇紅色或藍色藥丸，官方便會自行組織一條先導預告給你欣賞，據官方透露當中可製作多達18萬條預告，每次點擊都會出現不同版本，影迷可以不斷嘗試尋找新畫面，當然看不看到奇洛李維斯新造型就要睇緣份，而完整版預告將於香港時間9月9日晚上9時公開。

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