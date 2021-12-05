2021聖誕電影｜《蜘蛛俠》大戰《Matrix4》　古天樂代香港迎戰

2021年聖誕電影檔可謂相當熱鬧，12月有多套大片上映，當中包括非常受影迷關注的包括由湯賀蘭（Tom Holland）主演的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）、荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）相隔18年後再主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）以及古天樂主演「風暴系列」最終章《G風暴》等，個個星期都有好戲上映！
由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），早前公開了第二條全新預告。雖然粉絲期待已久的蜘蛛俠三代同堂畫面最終沒有出現，但情節的精彩已令人期待。而八爪魚博士的一句說話：「你不是彼得柏加。」更透露了電影當中的平行宇宙。
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