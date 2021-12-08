人類唔係世界中心？BBC用新技術拍宇宙紀錄片　時間盡頭喺呢度

2019年轟動全球的BBC熱門紀錄片《行星》（The Planets）製作團隊再度操刀，獻上最新強檔大片《宇宙探索》（Universe），由獲得「大英帝國勳章」的英國曼徹斯特大學高能物理學教授──Brian Cox擔任主持人，帶領觀眾徜徉在浩瀚時空中，揭開各種改變宇宙面貌的精彩瞬間，包括宇宙第一顆恆星的誕生、最後一顆恆星的死亡、物質落入黑洞表面的一刻、兩大星系碰撞的場面，甚至回到宇宙大爆炸前見證時空起源！



《宇宙探索》為2019年獲獎系列紀錄片《行星》的延伸作品，《行星》在英國收看人數高達1390萬人次，佔英國總人口23%，並在美國公共電視台的平均收視達210萬人次。

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總製片人Andrew Cohen分享：「這是一部富含意義的全球性紀錄片，以地球的角度出發，透視整個宇宙，不同於其他同類節目多聚焦於當下存在的天體，本片開創性地延長了探索未知的時間線，從誕生、存續到消亡，為比人類生命更漫長的天體製作『傳記』。」

《宇宙探索》運用最先進的攝影技術，例如搭載高速攝影機的重型無人機、時間流拍攝、運動控制延時攝影系統以及運動攝影機等，加上神奇的CGI特效、最新科學研究成果和一系列空間望遠鏡拍攝到的影像資料，首度完美重現宇宙中最不可思議的天體現象，讓觀眾身歷其境感受138億年前宇宙誕生的初始，到千萬年後宇宙最終的命運。

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全宇宙僅銀河系就有多達4000億顆恆星，為了探索距離人類最近的恆星─太陽的傳奇故事，第一集《太陽源起》中，製作團隊利用哈伯空間望遠鏡與一艘耐高溫的新型太陽探測器取得新線索，第三集《銀河探秘》則使用蓋亞探測器揭示銀河考古學奇蹟，帶領觀眾見證一次星系碰撞是如何將新的元素注入銀河系、並孕育出新一代恆星，接著形成核聚變工廠，鍛造出「構成行星與人體」的元素，造就現今的人類文明。

而數十億年後的未來，當恆星內的燃料耗盡時，它會以超新星爆炸的形式退出宇宙的浩大舞台，劇烈的爆發也會使得整個星系黯然失色，這意味著在最終太陽熄滅後，「恆星時代」將會終結，宇宙則將回歸最初的「黑暗時代」。關於宇宙最初源起，第五集《萬物伊始》也帶領觀眾回溯到可見光照亮宇宙前的「黑暗時代」，借助哈伯空間望遠鏡所拍攝的照片製作出動畫，實現了時光倒流，並發現擁有138億年歷史的宇宙，從最初的無限小，至今仍持續以每秒67公里的速度快速膨脹中！

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從人類開始仰望星空之初，始終關注著「太空中是否有第二顆人類可居住星球」的議題，第二集《異星世界》為我們揭開最引人注目的發現：處在宜居帶上的「超級類地行星」。它們不僅與鄰近的恆星距離適中，還可能有生命存在，最重要的是其中一顆行星的大氣中含有生命不可或缺的基本成分─水。隨著克卜勒太空望遠鏡所發現的2800多顆太陽系外行星以及不斷取得的新發現，讓我們意識到，人類並不是宇宙中心、人類文明也並非永恆存在。

同時，本片也探討另一個神祕議題──黑洞，長久以來，黑洞不斷推翻科學家的認知，並吸引大眾的想像，身為最強大也最神秘的天體，黑洞不僅可以重塑整個銀河系、扭曲時空結構，更可能是說明宇宙終極奧義的關鍵。第四集《黑洞家族》運用新一代高能太空望遠鏡進行觀測，除了發現在黑洞附近時間會逐漸變慢，更見證到行星被黑洞巨大的引力撕碎，就連「光」也能被黑洞吞噬。製作團隊利用CGI特效帶觀眾靠近黑洞的「不歸點」，體驗接近「宇宙瀑布」中心時的驚險場景，更在最後前往時間的盡頭，展示一幅只剩下黑洞的場景，發現宇宙比我們想像的更加離奇。

《宇宙探索》讓觀眾親眼見證恆星的誕生、為人類捕捉目之所及最古老的星光，更帶領觀眾展望未來，觀察銀河系在約40億年後與距離最近的仙女星系發生碰撞後的最終命運。

談及本片製作初衷，Brian Cox教授表示：「我們要傳達人類是脆弱、渺小的，當我們在最廣泛的意義上看待宇宙學，看待我們在外星世界對生命的尋找以及銀河系的演化，我們會很自然地得出一個結論：人類能夠出現在宇宙中是非常幸運的，我們應該在這片廣袤、動盪、粗暴的宇宙中，充分利用好我們的時間，發揮我們的價值。」

總製片人Andrew Cohen也分享：「我們希望每個觀看這部片的人，不需要瞭解與無邊蒼穹有關的任何知識，甚至不必瞭解這顆星叫什麼，只要能夠抬頭仰望星辰，意識到自己是宇宙故事的一部分，那就太好了。」宇宙的存在本可以是截然不同的另一幅面貌，隨著這部系列片的推進思考，得出沒有什麼是真正永恆的，但也將會發現一切皆因並非永恆而難得！

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