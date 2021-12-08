Black Adam｜狄維莊遜新相曝光　「花10年才將角色帶上大銀幕」

DC超級英雄電影《Black Adam》由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演，他在登上雜誌《Total Film》封面後，在IG上講到︰「自己花費10年時間才將Black Adam帶上大銀幕的經歷。」



The Rock為了《Black Adam》將身體狀態推到極致。（IG圖片）

《Black Adam》將於2022年7月29日上映，Black Adam是DC漫畫旗下超級反派兼反英雄人物，該角為《沙贊！》（Shazam!）的大反派，他是一名腐敗的古埃及王子，在幾千年前曾被巫師沙贊選中成為首任道德的捍衛者，並賜予埃及六神的力量，強大的力量使他的心靈被邪惡侵蝕，成為了Black Adam，企圖除掉所有巫師和魔法師，成為世上唯一會使用魔法的人，希望讓世界按照自己的理想軌跡發展，終被巫師沙贊打敗並封印千年之久。一直跟超級英雄和驚奇家族成員對立的Black Adam在21世紀之後，開始被DC漫畫家重新定義成反英雄角色，並試圖洗刷自己的惡名。

近日The Rock接受《Total Film》訪問講到：「Black Adam是獨特且與眾不同的，他是個反派、反英雄，不過一切取決於你對反派的定義。我喜歡這個想法，就是他的痛苦和憤怒來自於失去，並且受到壓迫。但到了某個時候，他拒絕再被壓制。如果你冒犯他、他的家人或他的子民，那麼你必死無疑，就是這麼簡單。」

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