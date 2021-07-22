《狂野時速》雲迪素狄維莊遜屢傳不和　The Rock訪問暗示唔會回歸

經典電影《狂野時速》系列由雲迪素（Vin Diesel）、Jordana Brewster、姜成鎬、Tyrese Gibso、Ludacris、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、Michelle Rodriguez等人主演，不過雲迪素跟狄維莊遜自《狂野時速8》起，屢次傳出不和說，日前狄維莊遜在接受訪問時就有回應此事。



雲迪素和狄維莊遜曾傳出不和。（電影劇照）

據知日前雲迪素對外坦言有給予狄維莊遜一些「嚴厲的愛」，不過就引起狄維莊遜的不滿，甚至覺得言論可笑，而他近日在宣傳新戲《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）時，就被問起該事。

狄維莊遜暗指自己不會回歸《狂野時速》。（電影劇照）

聽到提問的狄維莊遜先是一陣訕笑再回應：「我笑了，我真的笑得很開心，我想每個人都笑出來了，我會就此放手，我祝他們一切順利，我祝他們的《狂野時速9》利，我希望他們在《狂野時速10》、《狂野時速11》還有其他《狂野時速》電影都十分順利。」似乎暗指自己不會回歸《狂野時速》系列。