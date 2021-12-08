房祖名處女執導作被封殺　事隔3年獲解封但導演慘被「改名」

成龍兒子房祖名曾在2014年爆出吸食大麻，不僅形象受到重創，其演藝事業更一落千丈，甚至被傳出在中國「劣跡藝人」名單上。房祖名在兩年後復出拍攝由丁晟執導、成龍主演的《鐵道飛虎》。翌年還低調執導首部電影作品《曾經相愛的我們》，事隔3年有多，電影終於準備在中國上映，但導演一欄已再也找不到房祖名的名字。



《曾經相愛的我們》準備在中國上映，電影由陳柏霖及郭采潔主演。（《曾經相愛的我們》劇照）

房祖名在2014年拍攝陳凱歌執導的電影《道士下山》時，在同年8月12日被爆出與台灣藝人柯震東在北京住所吸食大麻，當場遭北京市公安局查獲。最初柯震東絕跡中國，而房祖名在兩年後復出，獲邀參演由其父親主演的《鐵道飛虎》。房祖名翌年後試圖轉型，退居幕後執導他首部電影作品《曾經相愛的我們》。

據了解，《曾經相愛的我們》在2017年11月11日於北京市開機拍攝，並在2018年1月30日宣布殺青，當日正好是房祖名母親林鳳嬌的生日。當時身為導演的房祖名在微博放上小時候和媽媽的合照，並寫道：「第一部作品殺青，媽生日快樂。」

房祖名被爆出吸食大麻後，他有份演出的《道士下山》沒有刪減其戲份。（《道士下山》劇照）

不過房祖名的導演處女作可謂一波三折，雖然房祖名已經完成刑責，而當時《道士下山》的戲份仍然獲得保留，可是其導演作《曾經相愛的我們》卻多次遇上阻滯。據了解，這部作品原名為《北京晚9朝5》，曾有機會在去年聖誕節上映，可惜受到疫情而延期。之後電影改名為《北京愛情圖鑑》，並定在今年3月上映。可是當時中國推出新政策，要求重新審視涉毒藝人，因此電影遭到撤檔。

原本是《北京晚9朝5》，並在2020年聖誕節上映。（網上圖片）

直到近日《北京愛情圖鑑》改名為《曾經相愛的我們》，電影原定在本月17日在中國上映，然而突然提前至同月10日上映。可是《曾經相愛的我們》正式海報已經沒有房祖名的名字，導演改由電影副導演張小磊擔任。

《曾經相愛的我們》由陳柏霖及郭采潔主演、其他演員還包括姜超、成龍、謝霆鋒及曾志偉。故事講述一群人來到北京追夢，用青春寫下屬於自己的故事，而陳柏霖及郭采潔是一對雖然相愛卻不得不對現實低頭妥協的戀人。