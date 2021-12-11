西城故事專訪｜史提芬史匹堡揭幕後秘聞　欽點新白雪公主有原因？

【West Side Story／西城故事】史提芬史匹堡（Steven Spielberg）推出新片《西城故事》（West Side Story），該片改編自1957年經典音樂劇，並於1961年登上大銀幕，史匹堡日前在線上接受媒體聯訪，不僅說這個故事是他從影以來「最敬畏的傑作」，更說這是獻給他已故的父親阿諾德的電影。



史匹堡的父親阿諾史匹堡（Arnold Spielberg）去年才逝世，享年103歲，「我爸爸生前很喜歡《西城故事》音樂劇，他早就看過無數遍」，史匹堡也說父親的職業雖為工程師，但非常喜歡電影，每次都會去他的片場探班，「我們在紐約拍攝，但當時爸爸身體已經很不好，無法從洛杉磯飛過來看佈景，所以我會把我的IPad裝在攝影機前，讓他能第一時間看我們拍片」，史匹堡也感傷表示「這是他唯一一次的缺席探班」，只希望父親在天上，仍可以看到這部電影。

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史匹堡認為《西城故事》的故事主軸雖是愛情，也深刻剖析50年代的種族問題，「片中有一半演員是20歲左右的波多黎各人，我要求一定要是年輕的拉丁裔演員，就是為了符合原作」。史匹堡同時大讚女主角麗素石娜（Rachel Zegler），「麗素很早就來試鏡，當時我就覺得她的歌喉、舞技都很好，是完美人選，但我試鏡整整一年，才確定她是最適合的人選」，如今麗素獲選為新一代「白雪公主」，史匹堡則早就認為麗素將來絕對會是大明星。

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雖然翻拍多次，不過史匹堡認為《西城故事》很經典，無論怎麼翻拍，都能符合當代拍出新意，「這部電影的美妙之處，就是無論我們的世界經歷多大的變化，《西城故事》仍可以推廣愛與家庭的普世價值，就算經過幾十年，你還是會深深愛上這個故事」。

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